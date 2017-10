O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu, esta sexta-feira, que Iker Casillas deixou de ser titular devido a piores prestações nos treinos, adiantando que explicou isso ao jogador e a todo o grupo e "todos entenderam".

PUB

O técnico esclareceu ainda, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, que o guarda-redes espanhol está a voltar ao ritmo e que, em breve, estará em condições de disputar a baliza de igual para igual com os restantes companheiros.

"Não gosto de falar a nível individual dos jogadores, mas acho que aqui se impõe, para esclarecer, de uma vez por todas, esta situação. Não há qualquer problema disciplinar, caso contrário [o Iker] não seria convocado. Tem um bom comportamento com os colegas. Quando falo de opção técnica falo do treino. Houve uma conversa, porque ele queria perceber o motivo de ter saído da equipa e eu expliquei-lhe. Aliás, expliquei ao grupo todo e todos perceberam. Eles sabem quais são as minhas regras. Exijo que estejam sempre a 100%. Não posso fechar os olhos a 15 dias de treino quando eu acho que não estão de acordo com as minhas exigências", começou por referir o técnico.

PUB

Sérgio Conceição deixou ainda a promessa de que, quando Casillas voltar a trabalhar da forma como quer, "e é como está agora, lutará com todos pelo lugar na baliza".

O guarda-redes José Sá "roubou" a titularidade a Iker Casillas nos últimos quatro jogos.

PUB

PUB