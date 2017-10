Não foi bonito, mas foi eficaz. O Benfica venceu, nesta sexta-feira, o Feirense por 1-0 na Luz, no jogo que abriu a 10.ª jornada da Liga portuguesa e manteve-se na perseguição aos primeiros classificados, mas esteve longe de realizar uma grande exibição perante um adversário que cumpriu a promessa do seu treinador de discutir o jogo até ao fim.

Um golo de Jonas, logo aos 11', deu os três pontos à formação "encarnada", mas a formação orientada por Nuno Manta Santos, não só manteve o jogo em aberto até ao fim, como até esteve por cima durante vários períodos do encontro, com vários remates perigosos a que o jovem Svilar se opôs bem.

Mas a equipa de Rui Vitória, que joga em Old Trafford na próxima terça-feira, acabou mesmo por somar a sua segunda vitória consecutiva no campeonato e passou a ter 23 pontos, enquanto o Feirense mantém os 11 pontos com que chegou a esta 10.ª ronda.



