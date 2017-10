Durante 85 minutos, o empate até pareceu um mal menor para o Sporting, mas quem tem Rui Patrício na baliza e Bas Dost no ataque arrisca-se a ganhar, mesmo quando quase tudo parece correr mal. Em Vila do Conde, num jogo em que o Rio Ave voltou a mostrar-se competente, os “leões” sentiram dificuldades e viram o adversário desperdiçar uma mão cheia de oportunidades, mas aos 85’ a cabeça de Bas Dost fez a diferença: o holandês marcou o golo que garante a liderança provisória do campeonato ao Sporting.

Frente a um Rio Ave com mais qualidade do que os 14 pontos nas primeiras nove jornadas podiam fazer prever, o Sporting sentiu as dificuldades anunciadas. Embora limitado por três baixas importantes (Marcão, Teles e Geraldes), os vilacondeses foram fiéis aos seus princípios e fizeram aos “leões” o que ninguém tinha ainda conseguido nesta temporada: superiorizar-se na percentagem de posse de bola.

Positivo/Negativo Positivo Rui Patrício Jorge Jesus bem pode agradecer ao seu guarda-redes. Com três defesas de grande nível, Rui Patrício foi decisivo.

Positivo Bas Dost Quando é preciso, o holandês raramente falha. Bas Dost voltou a garantir três pontos para o Sporting.

Positivo Rio Ave Apesar da derrota, a equipa de Vila do Conde voltou a mostrar, contra um “grande”, uma atitude rara. Negativo Guedes O avançado do Rio Ave desperdiçou duas excelentes oportunidades para marcar.

Negativo Podence Mais vítima do mau jogo do Sporting do que réu, acabou por não ter a influência habitual.

Sem medo do nome do adversário, a equipa de Miguel Cardoso assumiu o controlo e condicionou a estratégia de Jorge Jesus. Com a equipa decalcada da última partida - Battaglia ficou no banco -, o Sporting apresentou-se com pouco músculo e perdeu quase sempre a luta a meio-campo. Resultado? Na primeira meia hora o Rio Ave tinha seis remates contra apenas um dos sportinguistas. Os problemas para Jesus não se resumiam à fraca produção da sua equipa e, aos 28’, ganhou um problema adicional: Mathieu teve que sair por lesão.

Incapazes de definir o ritmo, os “leões” criaram a primeira oportunidade aos 31’ - Acuña rematou por cima da baliza -, mas na resposta Novais obrigou Patrício à primeira excelente defesa. Em cima do intervalo, num lance que foi o espelho da exibição do Sporting nos primeiros 45 minutos, Bas Dost e André Pinto atrapalharam-se e deixaram fugir uma oportunidade de ouro.

Ao intervalo, Jesus corrigiu um dos erros iniciais, equilibrando as forças a meio campo com a troca de Podence por Battaglia, adiantando Bruno Fernandes. O Rio Ave, no entanto, voltou a entrar melhor e seria Patrício, novamente com uma grande defesa, a impedir o golo: Barreto, esteve perto de marcar.

A partir daí, o ritmo baixou, mas Guedes (60’) voltou a assustar os “leões”. O Sporting parecia controlado pelo Rio Ave, mas durante alguns segundos os sportinguistas acreditaram que tinham chegado à vantagem: assistido por Bas Dost, Bruno Fernandes colocou a bola no fundo da baliza, mas por (boa) indicação do videoárbitro, Jorge Sousa anulou o golo por fora de jogo.

O Rio Ave sentiu o toque e o jogo ficou mais equilibrado, mas Guedes, aos 84’, após nova grande defesa de Patrício, falhou de forma escandalosa. E a regra cumpriu-se: quem não marca, sofre. No minuto seguinte, com categoria habitual, Bas Dost fez o golo que garantiu os três preciosos pontos aos “leões”.

