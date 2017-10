Dizer que Jonas é um jogador fundamental no Benfica é dizer pouco. Se dissermos que o avançado brasileiro é o jogador mais decisivo dos “encarnados”, já estará mais perto da realidade. E, mais uma vez, isso ficou bem provado nesta sexta-feira, na Luz. No meio de uma exibição muito cinzenta e perante um Feirense a cumprir a promessa do seu treinador, o Benfica bem pode agradecer ao seu avançado o triunfo por 1-0, na 10.ª jornada da Liga portuguesa, que lhe permite manter a pressão sobre quem está à sua frente.

PUB

Desde que chegou à Luz, Jonas foi sempre importante, mas nunca deve ter sido tão importante como agora. Só no campeonato, em dez jornadas, o Benfica tem 20 golos marcados e 12 deles são de Jonas e, depois dele, mais quatro têm golos marcados: Seferovic (4), Salvio (2), Cervi (1) e André Almeida (1). Só nesta época, Jonas leva quase tantos golos no campeonato como os que marcou na Liga portuguesa em 2016-17 (13), e só não marcou na segunda jornada do campeonato, em Chaves. Rui Vitória bem pode ensaiar várias duplas do ataque e dar descanso a jogadores em sub-rendimento, como Pizzi (que voltou a ficar fora do “onze”), mas Jonas tem de jogar sempre ou o Benfica arrisca-se a passar um mau bocado.

Positivo/Negativo Positivo Jonas Os números dizem tudo: dos 20 golos marcados pelo Benfica no campeonato, 12 são do avançado brasileiro. Voltou a valer mais um triunfo num jogo de serviços mínimos para o Benfica.

Positivo Feirense Nuno Manta Santos não estava a exagerar quando garantiu que o Feirense ia à Luz com as mesmas possibilidades de vitória do Benfica. Os fogaceiros foram ousados e discutiram o jogo até ao fim. Ainda não foi desta que o Feirense conseguiu pontuar na Luz, mas não andou longe. Negativo Meio-campo do Benfica Rui Vitória voltou a ter Fejsa e Filipe Augusto no meio-campo, uma dupla feita para destruir e não para criar. Mas frente ao Feirense nem sequer conseguiu cumprir essa tarefa com distinção. Se Pizzi não está em forma, talvez seja hora de Vitória apostar em Krovinovic, que continua a ter poucos minutos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Benfica só foi verdadeiramente dominador nos primeiros dez minutos de jogo. Veloz, pressionante, ofensivo e espectacular, alimentado pela irreverência do jovem Diogo Gonçalves, a quem a titularidade já não deve ser vista com surpresa por ninguém. O jovem da formação benfiquista foi o autor da primeira grande oportunidade de golo do Benfica, fazendo um passe perfeito para Jonas, mas Caio Secco brilhou na baliza do Feirense com uma defesa para canto. Desse canto, aos 11’, resultou um cruzamento largo para a área, onde Rúben Dias ganhou de cabeça e Secco antecipou-se a Salvio no remate só que já não conseguiu evitar a recarga de Jonas para o 1-0.

O Benfica não se entusiasmou com a vantagem e os papéis inverteram-se. O Feirense tomou conta do jogo, para que o seu treinador, que se declarara tão favorito como o Benfica, não passasse por mentiroso. Não o fez à custa de contra-ataques esporádicos ou defesa cerrada, mas com critério, posse de bola e ataque continuado. Etebo, Babanco e Tiago Silva dominavam o meio-campo e colocavam o Benfica em apuros permanentes. Valeu a dupla Luisão e Rúben Dias (também outro jovem que dificilmente sairá da equipa) e as defesas de Svilar, mais espectaculares do que impossíveis (mas eficazes, em todo caso) aos remates que o Feirense ia efectuando.

A ousadia do Feirense prolongou-se para a segunda parte, contrariando com eficácia o músculo com pouco critério do meio-campo “encarnado” (Filipe Augusto voltou a não estar bem, mas a surpresa foi a desinspiração de Fejsa). Mas num misto de cansaço e vontade de arriscar, o Feirense deixou o perigo para níveis que o Benfica conseguia gerir. E os “encarnados”, não recuperando o domínio do jogo, voltaram a ser perigosos no ataque, com um par de boas oportunidades, a que Caio Secco se opôs bem. A vitória acabou por ser a melhor notícia para o Benfica, mas a exibição foi de serviços mínimos, no limite da greve com adesão total. O que voltou a valer foi que Jonas já tinha feito o seu trabalho.

PUB

PUB