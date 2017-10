Isabel II é a monarca há mais tempo num trono e a sua longevidade tem implicações na história mundial mas também nas escolhas de uma equipa de casting - a série The Crown, que passa em revista as várias décadas da monarquia britânica desde a morte do rei Jorge VI, teria de escolher um novo rosto para acompanhar o envelhecimento da sua personagem central. A actriz que substituirá Claire Foy quando a série avançar, nas temporadas 3 e 4, será Olivia Colman.

A confirmação foi feita quinta-feira pela revista Variety. The Crown, uma das mais ambiciosas e caras produções do serviço de streaming Netflix, estreou-se no Outono de 2016. É a primeira produção britânica da empresa de Ted Sarandos, conhecida por nos últimos anos tentar ganhar uma fatia do mercado à televisão convencional - e que constrói a sua marca tanto através da aposta em títulos e estratégias que podem gerar conversa e efeito nas redes sociais, mas sobretudo pelos amplos orçamentos e ordens de produção dados a um grande número de séries, documentários ou espectáculos de stand-up.

The Crow é um título com o prestígio antecipado das séries de época, com o brilho de uma das famílias reais mais mediáticas do planeta e com o pedigree de Stephen Daldry como realizador e Peter Morgan como argumentista. Ainda assim, e com muitas nomeações para prémios (o Netflix não divulga audiências), inclusive o Golden Globe de Melhor Série Dramática, The Crown foi batida por outra série de um serviço de streaming (o Hulu, que não opera em Portugal) quando foi altura do Emmy de drama, entregue a The Handmaid’s Tale - é o prémio mais importante do sector e foi o primeiro entregue a uma série de streaming. Claire Foy, no entanto, e a sua rainha Isabel na transição de princesa para detentora da coroa, mulher de Filipe e interlocutora de Winston Churchill, recebeu o Globo de Ouro e o prémio do Sindicato dos Actores.

A segunda temporada chega a 8 de Dezembro, e não há ainda confirmação oficial de que estejam encomendadas a terceira e a quarta, mas a Variety indica que a produção estará já em curso e que Colman está confirmadíssima no papel. Olivia Colman foi também vencedora do Globo de Ouro de Melhor Actriz Secundária pelo seu papel como investigadora na adaptação do romance de John Le Carré O Gerente da Noite (AMC/RTP2). Outros papéis conhecidos da actriz britânica de 43 anos são nas séries Broadchurch ou na elogiada Fleabag, e já interpretou a rainha Isabel II no passado - na comédia britânica Hyde Park on Hudson, protagonizada por Bill Murray e Laura Linney.

A substituição de Foy será seguramente acompanhada de um novo Filipe, interpretado até à segunda temporada por Matt Smith, mas ainda não é conhecido o nome do actor que acompanhará Colman no caminho real para a meia-idade. The Crown não tem um número oficial de temporadas futuras, embora o Netflix tenha admitido que o seu plano inicial é de seis temporadas para a série que terá custado 112 milhões de euros. Os seus criadores disseram ao PÚBLICO, numa visita às filmagens em 2016, que idealmente uma temporada ocuparia cerca de uma década na vida real. A primeira arrancou em 1947 e terminou em 1953.

“O que é fascinante para nós é a relação entre a família, por mais que seja disfuncional, e as ramificações constitucionais dessa família no governo”, disse na altura Stephen Daldry. Na segunda temporada serão introduzidas novas personagens de figuras históricas, nomeadamente os actores Michael C. Hall e Jodi Balfour como John F. Kennedy e Jackie, bem como Matthew Goode ou Anton Lesser.

