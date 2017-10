Já com 18 edições, no Porto e em Lisboa, o Mercadito da Carlota regressa a 28 de Outubro, desta vez, em parceria com o Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Ali, das 10h às 19h, será apresentado “um lado cultural com oficinas para toda a família”, promete Fernanda Ferreira Velez, a organizadora do evento. Além deste, realiza-se ainda o OLX Live Market, no domingo, na Avenida da Liberdade, também em Lisboa.

No Mercadito da Carlota, além das compras, animação, pinturas faciais e restauração, será apresentado o novo livro de Fernanda Ferreira Velez, A Estrela do Mar - Carlota, Carminho e as histórias de adormecer. “A Carlota e a Carminho são as minhas filhas, que me ajudaram a escrever este livro. Adaptei a história da Branca de Neve e dos Sete Anões e a história do Capuchinho Vermelho de maneira a que as minhas filhas fizessem parte da narrativa”, explica a blogger. Assim, ao ler as histórias, os pais podem trocar os nomes Carlota e Carminho pelo nome dos seus filhos, acrescenta.

Neste evento estarão mais de 100 marcas, maioritariamente portuguesas. “Este ano pedi para as marcas anteciparem o lançamento das colecções de Natal e para as apresentarem em primeira mão no Mercadito da Carlota. Trata-se de uma colecção exclusiva”, orgulha-se a responsável pelo Blog da Carlota.

“Há muitas marcas que só existem online e portanto o Mercadito é uma forma destas etiquetas se darem a conhecer e de conseguirem chegar ao público-alvo. É assim, que as marcas entram em contacto directo com o público”, explica Fernanda Ferreira Velez. A organizadora do evento afirma que o feedback das marcas é positivo, acrescentando que segundo as mesmas, o número de vendas no Mercadito da Carlota representa "muitos dias de venda online". A escolha das marcas é baseada na “qualidade, originalidade e no gosto pessoal” da blogger.

Na primeira edição, em Dezembro de 2011, em Lisboa, o Mercadito da Carlota começou com 20 marcas. Com o tempo, tem vindo a aumentar o número de etiquetas e clientes. Inicialmente a iniciativa acontecia apenas em Lisboa – com duas edições anuais onde eram apresentadas as colecções de Outono/Inverno e de Primavera/Verão. Com os pedidos das leitoras do Norte do país, o Mercadito estendeu-se ao Porto.

No domingoi, as famílias podem ir à quarta edição do OLX Live Market, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Esta iniciativa oferece a oportunidade dos anunciantes do site OLX venderem os seus produtos, assim como de pequenas marcas portuguesas apresentarem as colecções a preços stock off.

Apesar de ser para todos, esta edição vai apresentar sobretudo produtos para os mais pequenos, também a pensar na época natalícia.

O evento é ainda de carácter solidário, já que organizou uma campanha de recolha de bens de primeira necessidade para doar às vítimas dos incêndios. Desta forma, os donativos poderão ser deixados no local, em frente ao Cinema São Jorge, das 10h às 19h.

Texto editado por Bárbara Wong

