A jovem e morena Sophia Loren observa o generoso decote da loura Jayne Mansfield e o seu olhar parece reprovador, mas terá sido isso que a actriz italiana sentiu naquele momento? Sessenta anos depois, a imagem chega a um livro sobre celebridades de Hollywood.

PUB

A fotografia que captou o olhar sério de Loren para uma Mansfield alegre e descontraída tornou-se num ícone e é daquelas imagens emblemáticas na indústria do cinema norte-americano, já recriada, por exemplo, na série televisiva Uma Família Muito Moderna, em que a personagem Claire (Julie Bowen) olha para o decote de Gloria (Sofia Vergara).

PUB

Foto

A imagem faz parte de um novo livro editado pela revista People, com as 100 melhores fotografias de celebridades, escolhidas pelos editores daquela publicação. "Quando decidimos juntar num livro as 100 melhores fotos de celebridades, sinceramente, esta foi a primeira que me veio à mente", conta Jess Cagle, director da revista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O responsável conta que em 1957, Loren acabara de chegar aos EUA, depois de assinar um contrato com a Paramount. Então, o estúdio de cinema decidira fazer uma enorme festa de boas-vindas e Jayne Mansfield estava na lista de convidados. Aquela que era considerada a rival de Marilyn Monroe foi a última a chegar, recorda Sophia Loren numa entrevista à Entertainment Weekly, há uns anos.

Mansfield, que foi também uma das primeiras mulheres a posar para a Playboy, foi direita à mesa onde estava Loren, cumprimentou-a e sentou-se. "Olhe para a foto. Onde estão os meus olhos? Estou a olhar para os seus mamilos porque tenho medo que eles estejam prestes a entrar no meu prato", contou então a actriz já octogenária.

Loren recorda-se que há outras fotografias das duas estrelas, naquela noite, mas a mais emblemática é a que se tornou conhecida. "Pode haver outras fotos, mas esta é a imagem. Este é que mostra como foi. É a única imagem", explicou na altura.

PUB

PUB