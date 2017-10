Depois de Cristiano Júnior, de sete anos, e dos gémeos Eva e Mateo, nascidos em Junho, Cristiano Ronaldo será pai pela quarta vez e a menina chamar-se-á Alana Martina.

Ao contrário do que aconteceu com os três primeiros filhos, desta vez, a mãe da bebé é conhecida e é a namorada do capitão da selecção portuguesa, a modelo espanhola Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo anunciou na rede social Instagram e em directo o nome da criança que está à espera com a namorada, Georgina Rodriguez. No vídeo, o jogador do Real Madrid e eleito, pela quinta vez, como o melhor do mundo, revela que queria que a bebé se chama-se Alana e Georgina preferia Martina, e, por isso, decidiram juntar os nomes. O nascimento está previsto para o final de Novembro.

