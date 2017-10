A Estufa Fria de Lisboa recebe esta sexta-feira uma mostra da cultura e moda cigana. O desfile solidário vai apoiar a abertura de um novo centro social e reúne 20 criações de Primavera da marca húngara Romani Design. Contará ainda com a presença de Fernanda Serrano como apresentadora.

O evento começa e termina com actuações musicais, primeiro de Sónia Matos e Raiz Intrínseca, da comunidade cigana do Seixal, e depois de Helena Varga da Hungria, também estilista da Romani Design, que cantará em língua Romani a capella.

A pisar a passerelle, no papel de modelos solidárias, estarão figuras públicas como Catarina Marcelino (ex-secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género), Eduarda Marques (directora-regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e da Juventude), Noel Gouveia (presidente da AMUCIP) e Annamária Németh (mulher do cônsul da Hungria em Portugal).

O evento começa pelas 19h e tem como principal objectivo juntar as verbas necessárias para a construção de um novo espaço de desenvolvimento pessoal e inclusão, o Centro Romi. É uma ideia desenvolvida por "um grupo de jovens ciganas que têm o sonho de trabalhar com as mulheres e crianças da sua comunidade na procura de um futuro melhor", avança o comunicado.

O bilhete de entrada tem um custo de 25 euros (15 euros para estudantes), sendo que quaisquer outros donativos poderão ser feitos através da REDE de Jovens para a Igualdade (917 818 727).

O desfile foi organizado pela REDE de Jovens para a Igualdade e pela a Associação pelo Desenvolvimento das Mulheres e Crianças Ciganas Portuguesas, com o apoio do MUDE, da embaixada da Hungria em Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa e do Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

