O Parlamento rejeitou, esta sexta-feira, o projecto de lei do Bloco de Esquerda (BE) que propunha atribuir o título de especialista a profissionais que apliquem terapias alternativas, permitindo que estes dessem aulas no ensino superior mesmo que não tivessem as necessárias habilitações académicas.

A proposta do BE foi chumbada com os votos contra do PS. O PAN votou ao lado dos bloquistas e as restantes bancadas abstiveram-se na votação.

A lei de 2013 que reconheceu as terapias alternativas estabeleceu também que os seus profissionais devem ter uma formação superior. As instituições de ensino superior têm apresentado propostas de abertura de licenciaturas nestas áreas, mas mais de metade foi chumbada.

O BE acusa a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), a quem compete autorizar o funcionamento dos cursos superiores, de “rigidez” na interpretação da lei. “A agência limita-se a aplicar a lei vigente, nomeadamente as exigências quanto à classificação do pessoal docente”, justifica ao PÚBLICO o presidente daquele organismo, Alberto Amaral.

Amaral considera que a proposta bloquista, que acabou chumbada, era “grave” porque permitia introduzir uma “desigualdade de tratamento” face a instituições que, depois de terem visto os seus pedidos inicias chumbados, “têm estado a fazer esforços para cumprir a lei”.

Nos últimos dois anos, foram apresentados pelas instituições de ensino superior 22 propostas de cursos na área de terapias não convencionais, a maior parte das quais em osteopatia (14). Foram autorizados nove destes cursos – oito de osteopatia e um de acupunctura. Todos os cursos de naturopatia e fitoterapia foram rejeitados. “As razões de não acreditação prendem-se em regra com a falta de pessoal docente qualificado”, justifica Alberto Amaral, sublinhando que é “mais fácil” acreditar cursos de osteopatia devido às ligações com a fisioterapia.

Na mesma reunião, o Parlamento aprovou as três propostas (do BE, CDS e PAN), que permitem o alargamento do período de atribuição das cédulas profissionais aos terapeutas alternativos. A lei de 2013 previa um período transitório para todos os que tivessem completado a sua formação até 2 de Outubro de 2013. O prazo esgotou-se em Setembro do ano passado. Agora, quem tiver sido formado depois dessa data tem acesso às mesmas condições.

Esta sexta-feira, os deputados discutiram também uma petição que pedia à Assembleia da República que discutisse a teoria dos rastos químicos (em inglês, chemtrails), segundo a qual os rastos de condensação deixados no ar pelos aviões contêm substâncias químicas com efeitos nefastos para as pessoas e ambiente, uma hipótese já rejeitada pela ciência.

A discussão acabou por ser curta, com a deputada do PSD Emília Cerqueira a considerar que aquilo que “uns chamam teoria de conspiração” são para outros “factos reais”, cabendo “a cada um tirar as suas conclusões”. Álvaro Castello-Branco, do CDS, saudou os mais de 4000 peticionários por terem “cumprido a democracia” ao terem levado ao Parlamento um tema que os preocupa. Nas três intervenções no plenário, o único deputado a sublinhar que esta é uma matéria “sem qualquer comprovação científica” foi o socialista João Torres.

