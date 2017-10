O horário de Inverno chega este fim-de-semana. E às 2h da madrugada de domingo, 29 de Outubro, os relógios atrasam-se uma hora. Os açorianos devem recuar os ponteiros do relógio, quando for 1h, para a meia-noite. Esta prática em Portugal, como noutros países, já tem 100 anos.

PUB

Aplicada em plena Primeira Guerra Mundial, para economizar energia e combustível, a ideia de adiantar o relógio uma hora no Verão para aproveitar a luz natural remonta a 1784. O denominado Daylight Saving Time foi sugerido pela primeira vez por Benjamin Franklin, numa carta publicada no Journal de Paris, em que defendeu a rentabilização da hora solar com recurso a cálculos sobre a quantidade de velas que seriam poupadas se fossemos todos mais madrugadores. Disse para aproveitarmos a luz gratuita do Sol.

Em 1905, o construtor britânico William Willet voltou a sugerir o adiantamento dos relógios no Verão. Mas foi na Alemanha, e não em Inglaterra, que o horário de Verão foi adoptado pela primeira vez, a 30 de Abril de 1916.

PUB

Portugal começou a respeitar a mudança de hora nesse mesmo ano. Mas, ao longo do tempo, interrompeu a prática inúmeras vezes. Durante 1922, 1923, 1925, 1930 e 1933, o país manteve a hora de Verão durante todo o ano, lembra o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), a entidade responsável pela hora legal em Portugal. E até houve anos em que Portugal mudava a hora em Setembro, quando noutros países a mudança ocorria apenas um mês depois, em Outubro, como agora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante o Verão, Portugal está desfasado da hora solar 1h37 minutos e, com o acerto dos relógios no domingo, a diferença passa a ser de apenas 37 minutos. Mas, antes de nos rendermos a esta prática de mudar a hora de Verão para a hora de Inverno, em 1992 ainda chegámos a adoptar a mesma hora de Bruxelas, que tinha um desfasamento em relação ao tempo solar de cerca de duas horas e meia. O que se manteve até 1996. Na altura, os cientistas invocaram o impacto negativo no nosso relógio biológico para que voltássemos a atrasar os relógios em Outubro.

No próximo ano, segundo o OAL, o horário de Verão chega a 24 de Março e o horário de Inverno a 28 de Outubro.

Texto editado por Teresa Firmino

PUB

PUB