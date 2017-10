Em Portugal, as Forças Armadas só se abriram às mulheres há 25 anos. Em 2015, elas ainda eram apenas 11% do efectivo militar. Uma proporção que faz pensar que o Exército continua a não ser um lugar para mulheres.

Neste episódio do podcast Do Género perguntamos: Como se sentem as mulheres em minoria dentro dos quartéis? Ainda há discriminação? Numa instituição tão marcada por papéis tradicionais masculinos, como é que se mostra que as mulheres são uma mais-valia?

Ouvimos a major Diana Morais, a estudante e ex-militar Andreia Ladeira e a investigadora Helena Carreiras, do ISCTE, para perceber como é a vida das mulheres dentro dos quartéis e nas missões do Exército.

O podcast Do Género também está disponível no iTunes, no Soundcloud e nas apps para podcasts.

