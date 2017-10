Ao contrário do que aconteceu na tragédia de Pedrógão Grande, e apesar do que tinha sido anunciado, a Protecção Civil divulgou a identidade das 45 vítimas mortais dos incêndios de 15 e 16 de Outubro. Entre as vítimas há pelo menos um cidadão estrangeiro, não identificado a pedido da família.

Num comunicado enviado ao final da tarde desta quinta-feira, a Protecção Civil informa que, a seguir aos incêndios, “as autoridades públicas competentes iniciaram, de imediato, as diligências tendentes ao socorro dos vivos bem como à remoção dos cadáveres dos locais onde se encontravam e à identificação médico-legal e ou judiciária destas”.

As autoridades estão ainda a desenvolver diligências para localizar outras duas pessoas que ainda estão dadas como desaparecidas, sendo que são oriundas de Folgosinho, na Guarda, e da Sertã, em Castelo Branco.

Os fogos de 15 e 16 de Outubro incidiram maioritariamente nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. A causa de morte das vítimas e a sua "relação com os incêndios" encontram-se em investigação, esclarece a Protecção Civil.

Segundo se explica no comunicado, estas foram as vítimas que deram entrada no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências. Algumas foram encontradas nos locais onde morreram e outras acabaram por perder a vida nas unidades hospitalares para onde foram transferidas.

Nos dias que se seguiram aos incêndios, a Protecção Civil garantiu que não iria divulgar a identidade das vítimas, à semelhança do que foi feito na sequência da tragédia de Pedrógão Grande. No entanto, e no comunicado que divulga a lista, não foi apresentada explicação para a alteração dessa intenção.

Os nomes das vítimas Arganil

Arlindo Santos Marques

António Borges de Almeida

Fernando Manuel Antunes Almeida

Fausto Albino de Almeida Lopes Carregal do Sal

António Lopes de Jesus Nelas

João Paulo Fonseca da Luz

Álvaro Ferreira da Cal Oliveira de Frades Oliveira do Hospital* Coimbra

Maria da Graça Viegas Ferreira Costa

António Peres Costa Oliveira do Hospital

Cidadão estrangeiro

Pedro Luís Ribeiro Pereira Neves

João André Pires Costa

Paulo Alexandre Pires Costa

Maria Celeste Neves Alves

Ramiro Machado Marques Faria

Cristiana Maria Gouveia de Brito

Maria Rosa de Lurdes Gouveia Casimiro Marques

Maria Fernanda Tavares Tomás Augusto

Izilda Freire Mendes Garcia Pampilhosa da Serra

Maria Ângela Brás Domingues Penacova* Coimbra

António Nunes Batista Ferreira Penacova/ Coimbra

José Américo Marques Simões

Alfredo António Marques Simões Penacova

Almerinda Pinheiro Fernandes Pinhel/A25

Amélia Antunes dos Santos Nascimento Seia

António Manuel da Trindade Beilão

Milene Raquel Rosado Bicho Seia* Porto

Ulrich Welte Sever do Vouga/A25

Maria Fernanda Jesus Fernandes Sta. Comba Dão/Setúbal

Virgílio Costa Gomes

Ermelinda de Jesus Alves Gomes Sta. Comba Dão

Manuel Ferreira de Matos

José Ferreira

Jaime Neves Ferreira Tábua* Viseu

João Fernando Tavares Nascimento Tábua

Maria Hermínia Miranda Vaz Pereira

José Batista Gonçalves Pereira Tondela

Hermínio Lopes

Hermínio da Silva Romão Vouzela

Maria Rosa de Jesus

Jorge Manuel Marques do Vale

Arminda de Jesus Lourenço

Fernando de Jesus Lourenço

Laurinda dos Anjos Lourenço

Abílio Rodrigues Moita * Óbito declarado em unidade de saúde, vítima ferida assistida em Hospital

