Marcelo “exorbitou claramente os seus poderes constitucionais” e tem revelado “demagogia e populismo”. Estas duas ideias estão hoje num artigo assinado por Simões Ilharco, um jornalista na reforma, e publicado no Acção Socialista, o jornal oficial do PS. As críticas ganham especial relevo no dia em que o PÚBLICO escreve, na sua primeira página, que o Governo está em choque com o Presidente da República nesta fase de rescaldo aos incêndios.

Simões Ilharco começa por escrever sobre a moção de censura apresentada pelo CDS, e reprovada pela geringonça, mas depressa faz pontaria ao Presidente da República. “Foi, também, a primeira vez, no Portugal de Abril, que um Presidente da República reclamou, publicamente, a demissão de um ministro e a remodelação do Governo. Marcelo exorbitou, claramente, dos seus poderes constitucionais.”

O colunista acrescenta um conselho à esquerda: “A esquerda deve estar unida e coesa, para impedir esta caminhada preocupante e perigosa, combatendo a tentação presidencialista de Marcelo, que ameaça a democracia. E o presidencialismo, é bom ter presente, descamba, por vezes, em ditadura”.

As críticas a Marcelo continuam e demonstram que o PS ainda não tinha digerido o discurso presidencial feito a seguir aos incêndios de meados de Outubro. "A afirmação do Presidente de que, devido à tragédia dos incêndios, se sente como tendo levado uma sova monumental é corriqueira e revela demagogia e populismo. Marcelo parece querer assumir-se como homem providencial, como salvador da Pátria, mas olhe que a Pátria está boa e recomenda-se!", escreve Simões Ilharco, defendendo que os incêndios não vão prejudicar eleitoralmente o PS.

O Acção Socialista é dirigido por Edite Estrela e tem apenas uma versão digital. Foi a Rádio Renascença que começou por noticiar a reacção de Simões Ilharco no jornal oficial do PS. Marcelo Rebelo de Sousa está, até sábado, de visita aos Açores.

