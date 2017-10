O Presidente da República afirmou nesta quinta-feira que “chocado ficou o país com a tragédia vivida” com os incêndios de Outubro. Foi a resposta directa à manchete do PÚBLICO sobre o facto de o Governo ter ficado “chocado” com a declaração ao país que Marcelo Rebelo de Sousa fez na passada semana.

PUB

“Há duas maneiras de encarar a realidade: uma é o diz-se diz-se especulativo de saber quem ficou mais chocado, se foi A com o discurso de B, se foi B com o discurso de A. E depois há outra maneira que é perceber que chocado ficou o país com a tragédia vivida pelos milhares de pessoas atingidas”, disse Marcelo Rebelo de Sousa na Praia da Vitória, Açores.

PUB

“O país esperou uma palavra dirigida às vítimas e espera, com urgência, a reparação, reconstrução e olhar para o país atingido”, acrescentou ainda, sugerindo que a declaração ao país feita no dia 16 à noite não teria respondido a essa expectativa. “E rapidamente, porque esse país não pode ser esquecido sistematicamente”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois, numa visão de médio prazo, Marcelo deixou um recado: “Faltam menos de dois anos para o termo da legislatura, deste Parlamento e deste Governo, e portanto há uma urgência”. Ou seja, o Governo tem de agir depressa porque vai a votos em menos de dois anos. E tira a conclusão: “A forma correcta de olhar para este problema é a segunda, e quem olha para a realidade na base do diz-se diz-se especulativo não entendeu e não entende nada do que se passou nas últimas semanas”.

Questionado sobre o artigo publicado no último Acção Socialista, Marcelo insistiu: “O que interessa é o choque que o país sofreu, a capacidade de resposta e uma resposta rápida”. E sobre as relações com o primeiro-ministro, reincidiu no que dissera na véspera: “O que os portugueses esperam é que o Presidente coloque o essencial muito acima daquilo que não tem importância nenhuma, e o essencial são as vidas desaparecidas, as vítimas que esperam a reparação, a reconstrução, que possam retomar a sua existência. Tudo o resto, com o devido respeito, parece-me totalmente irrelevante”.

A seguir, o ministro da Defesa, que acompanhava o Presidente, foi questionado sobre se tinha ficado chocado e respondeu claramente: “Obrigado por perguntar, não fiquei nada chocado”.

PUB

PUB