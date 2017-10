A líder do CDS, Assunção Cristas, defende que é preciso olhar com “escala” para a ordenação do território e acredita que os proprietários estão “mais disponíveis” para participarem em modelos de gestão “conjunta”. Em Fornelo do Monte,Vouzela, a deputada anunciou 43 medidas de reconstrução e ordenamento do território afectado pelos grandes incêndios de 15 e 16 de Outubro e apelou a consensos. Durante o debate da moção de censura ao Governo, o CDS já havia apresentado um pacote com 22 ideias.

“Eu acredito que hoje os proprietários estarão mais disponíveis do que estiveram no passado porque percebem que só conseguiremos fazer alguma coisa em conjunto. É muito importante que seja encontrado um modelo de gestão que dê rendimento a todos desde o ano zero o que pressupõe, também, estudar o modelo de financiamento. De outra forma será muito difícil porque estamos a falar de pequenas propriedades, dispersas, e de pessoas que não têm recursos para estar de novo a investir nestes espaços”, sustentou a centrista que, horas antes, havia enviado uma carta a António Costa, apelando a um consenso.

Acompanhada por mais deputados da bancada parlamentar, a líder do CDS apelou a que sejam convocadas as universidades e os actores locais para ser definido o que é economicamente viável. “Isto é muito importante. Há instrumentos para isso mas, sobretudo, é preciso convocar as pessoas, aplicar as figuras jurídicas que já existem e melhorar algumas para encontrar verdadeiros exemplos de reconstrução do território”, afirmou.

Em Fornelo do Monte, povoação afectada pelo fogo do Caramulo que, em 2013, provocou a morte a quatro bombeiros, Assunção Cristas admitiu que os incêndios deste ano aconteceram em “circunstâncias extremas” e que, em muitos casos, “dificilmente com um melhor ordenamento as coisas poderiam ter sido de outra forma”. Como em Pedrógão Grande, pediu para que sejam encontradas explicações para o facto de a maioria das ignições terem acontecido acima do Tejo. “É exigível saber quais as causas, o porquê de ter havido descontrolo em muitos deles, o que falhou, que meios estavam ou não estavam no terreno. Uma das nossas medidas é que já não haja estas fases charlie e outras numa lógica de calendário seguido, mas sim com flexibilidade, atendendo àquilo que é o clima em cada momento”, disse.

Outra das propostas do CDS é a criação de uma unidade de missão liderada por uma figura de reconhecido mérito nacional ou regional do Centro-Norte que possa com facilidade articular o trabalho entre a autarquias, as entidades e o Governo para “garantir que tudo o que existe e ainda que terá de ser criado chegue rapidamente às populações”, concluiu Assunção Cristas.

A líder centrista visitou na manhã de quinta-feira a zona industrial de Oliveira de Frades, reuniu-se com alguns empresários e disse ter constatado que as ajudas anunciadas serão “insuficientes” para os valores dos prejuízos que estão a ser calculados.

