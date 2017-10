Campanha de Rio virada para escolha de primeiro-ministro

Mais do que eleições para a liderança do PSD, a equipa de Rui Rio quer colocar as directas do partido noutro patamar como se fosse uma escolha para primeiro-ministro. É aí que a estratégia estará concentrada: em fazer passar a ideia de que Rui Rio é o candidato mais bem posicionado para disputar as eleições legislativas com António Costa em 2019.

“O que está em causa é a eleição para primeiro-ministro”, afirmou ao PÚBLICO uma fonte da equipa do antigo autarca do Porto, admitindo que Pedro Santana Lopes, o outro candidato assumido à liderança do partido, domina melhor a arte de comunicar. A preocupação da equipa de Rui Rio é a de passar uma imagem de credibilidade e de responsabilidade do candidato, para contrastar com o estilo do adversário, que consideram mais exuberante. O “espectáculo ambulante” foram as palavras escolhidas por Rui Rio para classificar os debates que Santana Lopes queria fazer nas distritais e já são um exemplo desse contraste.

A equipa ficou, por isso, muito entusiasmada com uma sondagem Aximage/Correio da Manhã, publicada no passado domingo, em que Rui Rio aparecia com percentagens acima dos 60% como melhor candidato a primeiro-ministro e como o melhor para combater António Costa. A sondagem incidiu num universo geral (e não nos militantes do PSD) e isso deixou a estrutura satisfeita. No partido continuam a contar-se espingardas. Nos últimos dias, Rui Rio somou dois apoios: José Silva Peneda, ex-presidente do Conselho Económico e Social, e Luís Mira Amaral, antigo ministro da Indústria. Ambos foram ministros de Cavaco Silva.

