A censura da moção

PUB

No rescaldo dos incêndios calamitosos, da derrota eleitoral do PSD nas autárquicas e da vitória pirrónica do CDS (mais uma presidência de câmara retirada ao parceiro para somar a apenas outras cinco modestas autarquias), a direita perdida quis uma desforra. Nada melhor do que a encenação mediática da censura ao governo por alegada incúria na resposta à tragédia renovada, no Outubro fatídico, dos incêndios com dezenas de vítimas humanas. Aproveitamento demagógico, populista, partidarista, mediatizando a desgraça para um aproveitamento sem ética.

Num psicologismo de pacotilha faz-se a análise da postura contida do primeiro-ministro como sinal de falta de afecto e compaixão. A encenação dramatizada e lacrimosa, como demonstração pública de sentimentos é tida por verdade, sem dar conta da instrumentalização propagandística que pode conter. Mas pior que tudo é fazer precipitadamente pagar ao governo os graves erros do Estado português, de todo o Estado, num prazo histórico de mais de uma década. Erros na política rentista da floresta e na minimização austeritária do próprio Estado através de cortes insensatos e da privatização galopante de serviços de protecção civil.

PUB

José Manuel Jara, Lisboa

Cultura

Agora que todos os governantes locais tomaram posse para cumprimento do mandato que lhes foi conferido nas eleições autárquicas de 1 de Outubro, para o quadriénio 2017-2021, aqui fica o recorrente desejo de um filho do povo preocupado com o futuro do seu país: que os nossos autarcas entendam a Cultura como instrumento de inclusão e cidadania, como forma de criação de valor económico, como suporte de fixação de empregos mais qualificados e como chave para um crescimento sustentável, e não como um mero somatório de eventos performativos de puro entretenimento.

Salvador Santos, Vila Nova de Gaia

Incêndios

Ausente do pais durante a trágica semana em que se verificaram tantos incendios em Portugal, fui acompanhando pela Internet e noticiarios televisivos locais as consequentes enormidade da listagem de mortes de pessoas, feridos, animais, perca de bens pessoais, agrícolas, empresariais e todo um conjunto de outros maleficios.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Solidário com todas as pessoas, famílias, empresas, autarquias afectadas por estes infelizes eventos, não me quero pronunciar sobre a atribuição de causas e responsabilidades (entidades e pessoas habilitadas para o efeito estão a trabalhar sobre isso) mas dar uma sugestão se tiver utilidade: para abreviar o sempre demorado circuito da burocracia necessária para repor toda a documentação minima para poder aceder aos apoios financeiros e outros benefícios que estão previstos, porque não instalar temporariamente na sede de cada concelho afectado (até final do ano, por exemplo) uma Loja do Cidadão para ajudar os cidadãos e desbloquear situações?

Henrique de Melo, Lisboa

PUB

PUB