O Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2017 à oposição democrática ao regime do Presidente Nicolás Maduro na Venezuela.

Para os eurodeputados, os membros da bancada de oposição que formam a maioria da Assembleia Nacional, bem como os dirigentes de partidos políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma e outros, condenados pelo regime a penas de prisão por delito de opinião, personificam o movimento de defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos na Venezuela.

Antonio Tajani, o presidente do Parlamento Europeu, vai apresentar a decisão que foi votada em conferência de líderes esta manhã, no arranque da sessão plenária do hemiciclo de Estrasburgo.

À frente do Parlamento Europeu, Tajani tem sido uma das vozes mais críticas das medidas autoritárias do Presidente Nicolás Maduro e da repressão violenta das manifestações de rua e protestos anti-governamentais em Caracas e outras cidades do país.

O Parlamento Europeu também criticou as manobras políticas do regime para coarctar a oposição, nomeadamente a rejeição de um referendo para a revogação do mandato do Presidente, e a convocatória de uma nova Assembleia Constituinte, exclusivamente composta por membros do chavismo, que assumiu as funções legislativas do parlamento – e cuja legitimidade não é reconhecida pelos eurodeputados.

Os representantes da Mesa da Unidade Democrática, a coligação de partidos que se opõem ao regime chavista, e os presos políticos venezuelanos já tinham sido finalistas do Prémio Sakharov na edição de 2015.

Além da oposição da Venezuela, os eurodeputados destacaram como finalista outra activista da América Latina, Aura Lolita Chavez Ixcaquic, defensora dos direitos humanos da Guatemala e membro do Conselho dos Povos Ki’che, que luta pela protecção dos recursos naturais face à expansão dos sectores mineiro, madeireiro, hidroeléctrico e da agroindústria.

O terceiro finalista ao prémio de 2017 foi Dawit Isaak, jornalista, escritor e dramaturgo com dupla nacionalidade sueca e eritreia, que se encontra detido sem julgamento desde 2001 na Eritreia, depois de ter publicado artigos a defender a abertura democrática daquele país africano.

