As Nações Unidas declaram esta quinta-feira que o regime sírio de Bashar al-Assad é o responsável pelo ataque químico na região de Idlib que vitimou 87 pessoas, incluindo 31 crianças, em Abril.

O regime de Assad vinha sendo acusado, principalmente por parte dos EUA, de ser o responsável pelo ataque aéreo à cidade Khan Sheikhoun, região de Idlib, dominada pela oposição rebelde ao Governo de Damasco, onde foi utilizado o gás sarin.

Esta posição vem expressa num relatório da autoria do supervisor da ONU para as armas químicas, chamado Mecanismo de Investigação Conjunto (JIM, na sigla em inglês), e da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Aí, os autores dizem estar “confiantes de que a República Árabe da Síria é responsável pelo lançamento de sarin em Khan Sheikhun".

“O relatório de hoje confirma o que há muito sabíamos ser verdade”, reagiu a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, citada pela BBC.

Haley reagiu às conclusões do relatório em comunicado, com críticas duras e com mensagens subentendidas para Moscovo: “Uma e outra vez, vemos confirmações independentes de utilização de armas químicas pelo regime de Assad. E apesar destes relatórios independentes, ainda vemos alguns países a tentar proteger o regime. Isto tem de acabar agora”.

“Ignorar a enorme quantidade de evidências neste caso mostra o propositado desprezo por normas acordadas internacionalmente”, continua a embaixadora norte-americana. “O Conselho de Segurança tem de enviar uma mensagem clara de que o uso de armas químicas por quem quer que seja não vai ser tolerado, e tem de apoiar totalmente o trabalho dos investigadores imparciais. Os países que não o façam não são melhores do que os ditadores e terroristas que utilizam estas armas terríveis”.

Tanto Assad como a Rússia negaram sempre as acusações de que o regime sírio havia sido responsável pelo ataque, afirmando até que o incidente tinha sido fabricado. Ainda não existiu reacção nem de Damasco nem de Moscovo a estas conclusões da ONU.

Três dias depois do ataque, os EUA lançaram de surpresa 59 mísseis Tomahawk contra uma base aérea do regime de Damasco.

