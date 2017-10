Juan Pablo Guanipa, o recém-eleito governador do estado venezuelano de Zulia, o único da oposição que se recusou a tomar posse na Assembleia Constituinte alinhada com o regime do Presidente Nicolás Maduro, foi destituído pela legislatura estadual.

O cargo de governador foi declarado vago pelo Conselho Legislativo do estado de Zulia por Guanipa não ter prestado juramento, citando o artigo 75 da Constituição. O órgão legislativo tinha dado dez dias a Guanipa para prestar juramento, após as eleições de 15 de Outubro, explica o jornal El Nacional, findo o qual o destituiu.

“Fizeram uma votação em segredo para o afastar”, disse Erika Gutierrez, porta-voz de Guanipa.

Ao regressar na terça-feira, a Maracaíbo, a capital do estado de Zulia, Guanipa (que tinha ido a Caracas) foi recebido em apoteose pelos apoiantes no aeroporto. Mas quando se dirigiu ao Conselho Legislativo de Zulia, para tomar posse localmente, foi impedido de entrar pela Guarda Nacional Bolivariana, e perseguido nas ruas por manifestantes que apoiam o partido do Presidente Nicolás Maduro, descreve o El Nacional.

Guanipa avisou que considerará uma “traição” se algum político da oposição avançar com uma candidatura ao cargo de governador do estado de Zulia.

