Neste Reservado ao Público, olhamos para a situação que se vive actualmente na Catalunha.

Falámos com a jornalista Sofia Lorena, que esteve em Espanha na semana do referendo independentista, e com Nuno Ribeiro, antigo correspondente do PÚBLICO em Espanha durante 20 anos.

