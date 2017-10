Miguel Pereira Leite venceu a eleição para a presidência da Assembleia Municipal do Porto, tal como era esperado depois de o PSD ter anunciado que iria viabilizar a sua eleição. O deputado eleito pela lista independente de Rui Moreira teve 28 votos, enquanto o candidato apresentado pelo PS, Luís Braga da Cruz, ficou com 18.

Na primeira sessão da AM, que tinha como objectivo eleger a mesa deste órgão, foi montado um biombo, com duas mesas de voto e, um a um, os deputados que tinham tomado posse horas antes, escolheram o seu eleito, colocando o seu voto numa urna.

Na zona onde se costuma sentar toda a vereação de Rui Moreira esteve, na noite desta quarta-feira, apenas o recém-empossado vereador eleito pelo PSD Álvaro Almeida, um rosto novo a juntar-se a outros na AM, como o de Bebiana Cunha, do PAN. O PAN — Pessoas, Animais, Natureza elegeu pela primeira vez um elemento para os órgãos autárquicos no Porto.

A votação não durou mais do que meia hora e decorreu sem surpresas. Aberta a urna, os votos foram contados na própria sala de sessões e os resultados apresentados de imediato, pelos três membros temporários da mesa: Pereira Leite, Pedro de Carvalho, do PS, e Mariana Macedo, do PSD.

Os resultados das eleições não garantiam a eleição de Pereira Leite, já que o movimento de Rui Moreira não teve maioria na AM. Contudo, o PSD anunciou que viabilizaria esta candidatura, deitando por terra, à partida, a hipótese de eleição do candidato socialista. O resultado da votação secreta aponta para que PS, CDU e Bloco de Esquerda tenham votado em Braga da Cruz, enquanto Bebiana Cunha optou por Pereira Leite.

A votação dos dois secretários da mesa foi feita em conjunto e ditou a escolha dos dois nomes apontados pela lista de Rui Moreira: Paula Ribeiro de Faria e José Serôdio. Ambos receberam menos um voto do que Pereira Leite.

No final da reunião, o reeleito presidente da mesa frisou a "honra" pela eleição e agradeceu ao PSD e a Bebiana Cunha por se juntarem aos independentes de Moreira e terem permitido que se mantenha como líder da AM, cargo que lhe confere a garantia de fazer pender a balança para o lado de Rui Moreira, em caso de empate em votações futuras.

Pereira Leite dedicou a eleição a Valente de Oliveira e disse que irá inspirar-se em três amigos que perdeu ao longo do último mandato: o bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos, Miguel Veiga e Paulo Cunha e Silva.

