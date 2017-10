As memórias de idades mais tenras são preenchidas por brinquedos, que ocupam os dias de qualquer criança. Estes objectos são sinónimo de diversão, mas também é a brincar que se aprende. Por isso, a Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), o Museu dos Biscainhos e o Centro Interpretativo do Brinquedo de Vila Verde organizam, em conjunto, o I Congresso do Brinquedo Português. Temas como a indústria portuguesa e as pedagogia são abordados, mas também há tempo para se falar de brinquedos de outros tempos – tudo isto “sob a tríade brincar, brinquedo e criança”, como explica a organizadora e oradora no congresso Teresa Almeida D’Eça, do Museu dos Biscainhos.

Este evento procura “sensibilizar, divulgar e valorizar o brinquedo português como património material e imaterial numa perspectiva multidisciplinar”, acrescenta. No entanto, considera que realização do certame já é “tardia”. Na opinião de José Cordeiro, outro dos oradores do congresso, a investigação sobre este tipo de património em Portugal “está muito atrasada, com a agravante da quase totalidade das fábricas ter já desaparecido”.

Apesar de a investigação em relação ao brinquedo português estar ainda em fase embrionária, sabe-se que “é na região do Grande Porto, mais concretamente na Maia, que se encontra a mais antiga referência a uma oficina de produção de brinquedos”, explica José Cordeiro. Contudo, refere o académico, a origem da indústria no país é ainda “mal conhecida”.

Os dois grandes pólos de produção situavam-se, até à primeira metade do século XX, no Porto e em Lisboa, onde predominavam os brinquedos feitos de “pasta de papel, madeira, chumbo, folha-de-flandres e ferro”. Apesar de o “advento da indústria de plásticos, em 1944” ter permitido o surgimento de um outro núcleo de produção, na região de Leiria, a noção de brinquedo português “é ainda muito ligada ao brinquedo artesanal, que se vê nas feiras, que se leva para casa para decorar”, explica Teresa Almeida D’Eça. A organizadora acrescenta ainda que “muitos brinquedos fabricados em Portugal e por portugueses passavam por produtos estrangeiros”, apesar do sucesso de vendas. Os casos de maior êxito são os carros em miniatura, sendo o grupo Vitesse, da Maia, o maior exemplo: “Nos anos 90, chegou a ser líder no mercado mundial do fabrico de miniaturas à escala 1/43, tendo o táxi português Mercedes 180 reunido enorme sucesso”, conta José Cordeiro. A Majora, fundada no Porto em 1939 e que relançou a actividade no ano passado, também se destacou nos jogos de tabuleiro com o clássico “Sabichão”, de 1962.

Apresentar estes e outros exemplos de sucesso no mercado é um dos muitos tópicos do I Congresso Português do Brinquedo, que também procura afirmar-se como um “fórum de reflexão e troca de saberes”. As inscrições já encerraram, mas há a possibilidade “de se abrirem excepções", revela a organizadora.

O arranque do congresso deu-se nesta quinta-feira, em Braga, no Instituto de Educação da Universidade do Minho. Durante a tarde foi-se desfiando a história dos brinquedos em Portugal – a viagem iniciou-se nos achados arqueológicos de Bracara Augusta e passou pelos brinquedos medievais muçulmanos ou por aqueles que entretinham as crianças de Lisboa nos séculos XVI e XVII. A programação contempla ainda reflexões sobre a indústria de brinquedos portuguesa e a literatura infantil.

Nesta sexta-feira e sábado, o congresso muda-se para o Auditório da Casa do Conhecimento, em Vila Verde. As palestras vão debruçar-se sobre o papel educacional e as diferenças geracionais dos brinquedos – o que revelam, o papel na educação infantil, o lugar que os brinquedos electrónicos ocupam. No sábado, o tema central envolve os museus ligados ao brinquedo português, com destaque para a colecção do Museu dos Biscainhos, “a mais importante em Portugal”, diz Teresa Almeida D’Eça.

Texto editado por Ana Fernandes

