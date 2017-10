A primeira sessão da Assembleia Municipal do Porto teve desejos de boa sorte e bom trabalho por parte de todas as forças políticas ali representadas, mas o consenso terminou aí. Depois de o PSD ter viabilizado a eleição da proposta do movimento Rui Moreira – Porto, o Nosso Partido para a mesa da AM, com Miguel Pereira Leite à cabeça, a deputada do Bloco de Esquerda, Bárbara Veiga, dirigiu-se ao líder da bancada da coligação Porto Autêntico (PSD/PPM), o social-democrata Pedro Duarte, dizendo-lhe: “O PSD prestou um mau serviço”.

PUB

Sem maioria absoluta na AM, ao contrário do que acontece na vereação, o movimento de Rui Moreira estava dependente do apoio de outras forças políticas para manter Pereira Leite à frente da AM – posição que assumiu, no primeiro mandato, depois de Daniel Bessa ter abandonado aquele órgão. Conseguiu-o junto do PSD e da primeira deputada municipal eleita pelo PAN – Pessoas Animais Natureza no Porto, Bebiana Cunha. PS, CDU e BE votaram em Luís Braga da Cruz, o nome proposto pelos socialistas para presidir à AM.

Na eleição dos secretários, a escolha do PAN recaiu nos escolhidos pelo PS, mas o PSD manteve-se ao lado da lista proposta pelo movimento do presidente da câmara. No discurso que se seguiu à votação, Pedro Duarte justificou a opção. “Soubemos ler os resultados e respeitar de forma inequívoca a vontade do eleitorado”, disse. Mas garantiu que ter dado a mão a Leite Pereira desta vez não é sinal de que o fará para sempre. “Seremos uma oposição firme, exigente”, afirmou.

PUB

Depois do processo de escolha da mesa da AM, todas as forças políticas fizeram um curto discurso em que já ficou vincada a forma como a assembleia se deverá comportar. Pelo PS, Luís Braga da Cruz avisou que o partido irá apresentar uma proposta de alteração ao actual regimento daquele órgão, exemplificando com a proposta que os cidadãos que pedem para ser ouvidos na AM possam falar no início da sessão, e na presença do executivo, em vez de serem remetidos para o final, como acontece actualmente. “Poremos os interesses da cidade acima de tudo. Apoiaremos o executivo sempre que ele o fizer bem, pôr os interesses da cidade acima de tudo. Mas também seremos vigilantes”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pela CDU, Rui Sá, que regressa à AM 18 anos disse que “o pior” que poderia acontecer àquele órgão era ser transformado “na caixa de ressonância da câmara”. Aviso que repetiu aos presidentes das juntas. “Os presidentes das juntas estão aqui por direito próprio. Não há nada pior do que sentirem que são membros de um grupo e não os representantes dos seus fregueses”, disse, assumindo que a CDU também pretende apresentar propostas de alteração ao regimento. O comunista também criticou directamente Rui Moreira, dizendo que “não gostou” de ter visto a página da internet do município assumir, no dia a seguir às eleições autárquicas que Pereira Leite tinha sido “indigitado” para presidir à AM, como não gostou de ver, ontem, anunciada a distribuição de pelouros, quando a reunião do executivo que iria formalizar a delegação de competências do presidente na vereação só iria decorrer na manhã desta quinta-feira. “Esperemos que esta maioria absoluta não se transforme em absolutismo”, disse.

O deputado André Noronha, do movimento de Rui Moreira, lá respondia que os eleitos da sua bancada estavam ali “para trabalhar pelo Porto em diálogo com todos” e lançou já um tema para a discussão, que replicava preocupações assumidas pouco antes pelo presidente da câmara no discurso da tomada de posse: “Está em cima da mesa um grande debate e muito nos honraria que fosse esta Assembleia Municipal a suscitá-lo: a transferência de competências que o Porto quer e pode assumir”.

Bebiana Cunha foi a última a pronunciar-se e também a que usou menos tempo. Lembrou que o PAN prometera chamar a atenção para “causas mais esquecidas, relegadas para segundo plano”. Garantiu que é isso mesmo que vai fazer e abandonou o microfone, que teve alguma dificuldade em ligar, despedindo-se: “Bom trabalho.”

PUB

PUB