A comparação é forçada, bem o sabemos, mas existe um certo paralelismo entre o capitão Leitão, homem, e o Capitão Leitão, bar, que há uns meses assentou arraiais na rua com o nome do primeiro. O que os assemelha é o pioneirismo. O capitão Leitão, republicano convicto, foi um dos dirigentes militares da revolta de 31 de Janeiro de 1891, a primeira tentativa de implantação da República que houve por cá. Já o Capitão Leitão, bar, integra o pequeno mas aguerrido batalhão de iniciativas que querem desbravar Marvila e ali implantar uma nova zona de movida em Lisboa.

“Decidimos atirar-nos de cabeça”, diz Viviana Baptista, uma das comandantes do espaço, no mesmo jeito dos sonhadores que dão o peito às balas ainda sem saber se vingará a revolução. Ela e o marido, Will Grant, trocaram Londres por Lisboa há dois anos e, em Março, abriram as portas deste bar de paredes cinzentas onde a música e as bebidas têm igual importância.

Foto Nuno Ferreira Santos

Marvila não é o Bairro Alto, nem o Cais do Sodré. Não há sempre gente a passar na rua, não há álcool barato ao virar de cada esquina. O multibanco mais próximo está a vinte minutos de caminho. Quem vem, quer vir. A princípio “não se passava nada”, admite Viviana, que se lembra do que lhe diziam familiares e amigos: “Ah, coitadinhos, vocês vão passar por muito!” Mas os nove meses que entretanto já decorreram ajudaram a consolidar os ideais revolucionários — “Ah, Marvila, que fixe!”

“This is the place”, resume Will Grant, que tem para contar uma história que estamos sempre a ouvir aos estrangeiros que vivem por cá. Antes de se mudar para a capital portuguesa, esteve em Lisboa apenas uma vez, durante dois dias. “Acho que demorou uma hora até me apaixonar pela cidade.” O contraste com a capital britânica era total. “Cansei-me de Londres. Cansei-me do tempo. Cansei-me da multidão.” O seu pára-quedas veio cair num sítio que tem os ingredientes para se tornar num Covent Garden lisboeta, assim queira quem cá está. “Acho engraçado o que se está a passar com Marvila e penso que está no caminho certo”, afirma Viviana, que neste curto espaço de tempo já nota grandes mudanças no bairro. “Há imensa gente nesta zona que está ligada à indústria da noite e eu gosto disso.”

Rua Capitão Leitão, 5B, Lisboa

Tel.: 215809594

facebook

Horário: Aberto de quarta a domingo das 18h às 24h, às sextas até às 2h Preços: Cocktails entre os 5 e os 10€, cerveja artesanal a 3€, espirituosas entre os 8 e os 15€, vinho a copo entre os 3 e os 4€

Mas para que Marvila não venha a ter o que de pior têm o Bairro Alto ou o Cais do Sodré, o Capitão Leitão convida todos: os afoitos pontas-de-lança da revolução do bairro e os moradores de sempre, aqueles que assistiram durante anos e em silêncio à degradação e esquecimento. “Eu sempre disse que queria ter um sítio onde os vizinhos se sentissem confortáveis”, diz Viviana. Este ar moderno e límpido do bar não é para assustar ninguém — e a carta também não.

Para já, a atenção de Viviana e Will está exclusivamente centrada nas bebidas, mas um dia destes hão-de surgir uns snacks no menu. A lista de cocktails não é extensa, mas respeitável (custam entre 5 e 10 euros). Descobrem-se por lá dois especiais “para a ressaca”, o Michelada e o Fix Up — que leva rum, sálvia, sumo de limão, ananás e gomme. Há também whiskies, bourbons e tequila, vinho a copo e à garrafa. E chega.

Foto Nuno Ferreira Santos

Quando a luz da rua desaparece, também o Capitão Leitão mergulha numa semiobscuridade acolhedora. Vai-se aproximando a hora em que o espaço se transforma: um bar para o fim da tarde convertido em bar dançante, cortesia de Will, DJ há quase vinte anos, e de amigos que têm ali os pratos à disposição para girar uns discos. “Uma das coisas que decidimos é que o bar tinha de ter boa reputação pela sua música”, explica Will, que montou uma minúscula loja de vinis numa das paredes. “Queríamos que as pessoas pensassem que temos bom gosto musical e percebemos que era diferente, que ninguém estava a fazer isto.” Todos os discos que ali estão à venda são escolhas pessoais de Will — “discos que eu tocaria”.

E que mais? A casa-de-banho merece visita, diremos em jeito de conclusão. Este Capitão Leitão está pronto para a guerra.

Positivo/Negativo Positivo Decoração A decoração variada e colorida combina bem com a simplicidade das paredes Negativo Acessos Para quem não tem carro, chegar a Marvila ainda pode ser uma pequena aventura

