Durante dez dias, os melhores do surf mundial competiram na praia de Supertubos, em Peniche, em mais uma etapa do circuito mundial. O brasileiro Gabriel Medina sagrou-se vencedor da prova portuguesa, após uma final intensa e disputada com o australiano Julian Wilson. O resultado deste Meo Rip Curl Pro Portugal mantém ainda em aberto a luta pelo título de campeão do mundo, já que Medina, Wilson e o sul-africano Jordy Smith, os principais rivais do grande favorito e actual campeão, John John Florence, conseguiram aproximar-se significativamente deste.