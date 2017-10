O mundo pintado em tons de Outono

Em Portugal, e cerca de um mês depois do início do Outono, o Verão continua a parecer não querer dar lugar à meia-estação — o final do mês promete continuar a ser quente e muito seco. No entanto, um pouco por todo o hemisfério Norte o Outono começa a fazer-se notar, revelando as tradicionais tonalidades acastanhadas nas árvores e libertando as roupas de Inverno dos guarda-roupas.