No dia 13 de Outubro, quando o rei da Tailândia morreu, Maha Vajiralongkorn, o príncipe herdeiro, pediu que a coroação fosse adiada para poder chorar a morte do seu pai. Milhares de pessoas sairam às ruas para prestar tributo a Bhumibol Adulyadej, cujos restos mortais se encontram no Grande Palácio de Banguecoque. Vestido de negro e com a imagem do rei a seu lado - em fotografias impressas, quadros, amuletos, calendários e livros - o povo tailandês chorou a morte do único rei que a maioria conheceu. Bhumibol era o monarca com o reinado mais longo - esteve no trono durante 70 anos - e morreu aos 88 anos.

Agora, o cenário repete-se. O rosto de Bhumibol volta a invadir as ruas, ao lado das mais de 200 mil pessoas que irão estar presentes ao longo do percurso por onde vai passar o cortejo fúnebre. De um lado seguram um guarda-chuva, mais perto do peito ou levantado sobre a cabeça pinturas e imagens que representam o monarca. A cerimónias fúnebres irão decorrer ao longo de cinco dias, começando com uma oração de monges budistas no Grande Palácio de Banguecoque. Hoje é realizada a cerimónia solene de cremação de Bhumibol, a qual inclui um desfile fúnebre, com carroças e milhares de soldados entre o palácio e a praça de Sanam Luang.