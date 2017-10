Embora venda quase seis vezes mais em Espanha do que em Portugal, o mercado luso teve uma melhor evolução para o grupo Dia – Distribuidora Internacional de Alimentación do que o seu pais de origem nos primeiros três trimestres do ano.

Os dados, revelados esta quinta-feira, 26 de Outubro, pela cotada na praça de Madrid, dão conta que o grupo Dia registou venda brutas (incluindo IVA e agregando franchising e lojas próprias) de 640,5 milhões de euros em Portugal, nos primeiros nove meses do ano.

Neste país, onde opera sob a marca Minipreço (retalho alimentar) e Clarel (para-farmácias/drogarias), a companhia de distribuição espanhola registou assim uma melhoria de 0,8% das vendas brutas face a igual período do ano passado.

A DIA entrou em Portugal em 1993 e cinco anos mais tarde comprou a rede, já instalada então, Minipreço. Hoje tem cerca de 614 lojas no mercado português - operadas quer directamente pela companhia, quer por terceiros por licença de franchising.

Já no mercado de origem – Espanha – o grupo Dia sofreu uma quebra de 4% das vendas brutas entre Janeiro e Setembro deste ano, para 4,28 mil milhões de euros.

Juntos, Espanha e Portugal representaram 63,7% das vendas brutas do grupo DIA até Setembro. A companhia – que resultou da autonomização da antiga divisão “discount” do grupo francês Carrefour e que foi dispersa na praça de Madrid em 2011 – vendeu ainda 1,49 mil milhões de euros no Brasil (mais 12,1%) e outros 1,3 mil milhões de euros na Argentina (mais 10,6%).

O grupo fechou Setembro de 2017 com vendas brutas, consolidadas, de 7,73 mil milhões de euros, mais 1,5% do que 12 meses antes.

Entre Janeiro e Setembro deste ano, a DIA realizou resultados líquidos, ajustados de itens não recorrentes, de 166,7 milhões de euros (mais 1% face a igual período de 2016) e um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, amortização e depreciação) de 431,6 milhões de euros (igual ao do ano passado)

