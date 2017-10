Os encargos líquidos do sector público com as Parcerias público-privadas (PPP) atingiram 416,1 milhões de euros no segundo trimestre do ano, mais 16% do que no mesmo período de 2016, com o contributo de todos os sectores.

Segundo o Boletim Trimestral das PPP da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos (UTAP), a tendência de acréscimo registada foi "transversal a todos os sectores analisados".

Para o aumento total dos encargos contribuíram, sobretudo, as parcerias do sector rodoviário, com um aumento de 51,7 milhões de euros, para 305,9 milhões.

Segundo o boletim, o sector rodoviário continua a destacar-se, quer pelo peso em termos de número de PPP (21 entre as 32 analisadas), quer pelo investimento acumulado (93% no final de 2016), bem como pelos encargos líquidos (76% dos valores globais no primeiro semestre de 2017).

O sector rodoviário foi "o principal responsável pelo aumento verificado ao nível dos encargos líquidos totais com as PPP" no segundo trimestre face ao mesmo período de 2016, destaca a UTAP.

Já no sector da saúde, o aumento dos encargos no segundo trimestre foi de 3,8 milhões de euros, para 98,4 milhões, enquanto no sector da segurança houve um ligeiro aumento, de cerca de 2%.

No sector ferroviário, os encargos públicos "foram substancialmente superiores aos registados no período homólogo anterior" devido, sobretudo, ao pagamento de compensações à Metro Transportes do Sul (MTS).

