O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira que irá reduzir, a partir de Janeiro, o ritmo a que está a realizar compras de activos nos mercados, uma confirmação de que vai começar a retirar progressivamente os estímulos monetários que oferece à economia da zona euro.

PUB

O actual programa de compras de activos (principalmente dívida pública emitida pelos Estado membros) vai ser, tal como se esperava, prolongado para além de Dezembro de 2017. O BCE, de acordo com o comunicado emitido no final da reunião do conselho de governadores realizada na manhã desta quinta-feira, vai continuar a realizar aquisições nos mercados durante pelo menos mais nove meses, até Setembro de 2018. Mas o montante mensal de compras, que actualmente é de 60 mil milhões de euros, irá baixar para metade: passarão a ser 30 mil milhões de euros por mês.

Confirma-se assim que, perante o desempenho mais forte da economia, o BCE considera, apesar de a inflação ainda estar abaixo do objectivo de 2%, que chegou a altura de moderar a injecção de liquidez que tem vindo a realizar na economia.

PUB

O BCE não procedeu a qualquer alteração das taxas de juro, que se mantém a níveis mínimos recorde, e repetiu a promessa de que qualquer subida apenas ocorrerá já depois de retirado por completo o programa de compra de activos, ou seja, pelo menos depois de Setembro do próximo ano e provavelmente ainda mais tarde, até porque é possível que, depois destes noves meses a fazer compras de 30 mil milhões euros mês, haja um novo período a realizar compras mensais menores, antes de extinguir o programa.

Ao início da tarde, Mario Draghi irá dar, em conferência de imprensa, mais explicações para a decisão tomada.

PUB

PUB