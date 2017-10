Após derrotar em Singapura as campeãs de Roland Garros e de Wimbledon, Venus Williams assegurou um lugar nas meias-finais das BNP Paribas WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores do ano e que conquistou uma única vez, em 2008. Aos 37 anos, a norte-americana marca presença nesta fase da prova pela quinta vez em outras tantas presenças; 18 anos depois da estreia e oito desde a última participação.

“Creme de protecção solar e muita fruta e vegetais”, ironizou a veterana, quando tentou justificar a sua longevidade após o duelo com Garbiñe Muguruza, em que vingou a derrota na final de Wimbledon: 7-5, 6-4. Ambas tinham perdido com Kristina Pliskova, a primeira apurada do Grupo Branco, mas derrotaram Jelena Ostapenko.

A decisão pela outra vaga nas meias-finais foi bastante equilibrada e só foi decidida quando Venus surgiu mais determinada nas partes finais dos sets. Muguruza ainda reagiu no segundo set, liderou por 3-1 e 0-30 após uma dupla-falta da adversária, que parecia acusar algum desgaste. Mas Venus despertou e ganhou 10 pontos de uma série de 11 para voltar à discussão. E a 4-5, a espanhola cedeu novamente.

A vencedora do duelo desta sexta-feira, entre Caroline Wozniacki e Caroline Garcia, irá decidirá quem vai terminar o Grupo Vermelho no primeiro lugar e defrontar Venus. Pliskova, que já tinha garantido o primeiro lugar do Grupo Branco, perdeu com Ostapenko, por 6-3, 6-1, e vai jogar com a segunda classificada do outro grupo.

Foi há 20 anos que Venus disputou a sua primeira final do Grand Slam. A vencedora desse Open dos EUA foi Martina Hingis, então número um do ranking de singulares e que, nesta quinta-feira, qualificou-se para as meias-finais de pares das WTA Finals, ao lado da chinesa Chan Yung-Jan, com quem partilha actualmente a liderança do ranking feminino de duplas. Este torneio marcará o fim definitiovo da carreira da suíça de 37 anos, que já tinha abandonado o circuito em 2002 e 2007. “Quero terminar no topo”, justificou Hingis.

