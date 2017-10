Houve uma falha nas comunicações com o videoárbitro (VAR) no Desportivo das Aves-Benfica da jornada passada e que foram assumidas pela própria Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Rui Vitória diz que não teve conhecimento “oficial” desta falha – não houve uma comunicação oficial ao Benfica por parte da FPF, acrescentou depois o director de comunicação dos “encarnados” -, mas garante que “informalmente” teve conhecimento de outros casos em que as comunicações com o VAR também falharam.

“Não tenho informação oficial do que quer que seja. Há jogos que eu já ouvi informalmente que o videoárbitro tinha falhado, concretamente em jogos da Taça de Portugal, o nosso jogo com o Marítimo, o jogo do Sp. Braga aqui… Se formalmente alguma coisa falhou, isso já não sei dizer”, revelou nesta quinta-feira o treinador do Benfica em conferência de imprensa.

Para Rui Vitória, ainda se está numa fase de adaptação à utilização do VAR, mas este novo sistema não acabou, nem com os problemas, nem com as discussões sobre arbitragem: “Esta adaptação é para toda a gente. Em dez jornadas não resolvemos os problemas, as discussões continuam a existir, os programas televisivos continuam a existir, os temas são discutidos na mesma. Isto faz-me lembrar um jogador que vai de clube em clube e nunca joga. Os treinadores não prestam ou o problema está no jogador? Isto está na nossa cultura. Não sei se repôs, ou não, a verdade desportiva, mas não resolve as quezílias. O problema não está no videoárbitro, o problema está na nossa cultura, nas interpretações, na nossa educação desportiva. É algo muito mais profundo.”

O técnico “encarnado” deixou ainda elogios à visita de Fernando Gomes ao Parlamento e às iniciativas que apresentou para acabar com o mau clima permanente no futebol português, deixando ainda um aviso: “Registo a iniciativa com grande apreço. Ele é uma das pessoas que pode ajudar a que se faça algo diferente. Temos de pensar e reflectir sobre o futebol português. Só quando de algo muito mais grave acontecer é que vamos ter de arrepiar caminho. Alguém tem de ser o catalisador de um caminho positivo, a pessoa ideal para o fazer é o Fernando Gomes.”

Depois do triunfo na Vila das Aves, o Benfica volta à Luz para receber o Feirense, dois dias depois de se cumprir o 14.º aniversário da inauguração do estádio. Rui Vitória está avisado para as qualidades do seu próximo adversário e elogia a ambição com que Nuno Manta Santos se apresenta na Luz.

“Vai ser um jogo complicado. O Feirense é uma equipa solidária que sabe o que faz. Vai procurar mais o jogo de contra-ataque e é uma equipa que trabalha sempre. Apraz-me que haja equipas de menor dimensão com arrojo e dou os parabéns aos seus treinadores e parabéns ao Nuno”, reforçou o técnico “encarnado”.

Sobre a passagem de Pizzi pelo banco de suplentes nas Aves, Rui Vitória admitiu que o médio tem passado por uma fase de menor fulgor. “Obviamente que não há indiscutíveis. Para que o rendimento dele volte a ser o que queremos e o que ele quer, houve este intervalo. A equipa está por cima de tudo. Olho à qualidade e ao que os jogadores dão. Esta é a minha forma de funcionar.”

