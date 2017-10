É mais um caso de abusos sexuais a ser revelado depois das primeiras denúncias contra o produtor norte-americano Harvey Weinstein. A lista de nomes a ser apontados por crimes de abuso sexual na indústria do cinema, moda e televisão não pára de aumentar. Agora é Mark Halperin, jornalista norte-americano de 52 anos, que admite ter assediado sexualmente várias mulheres, aproveitando-se da sua posição de poder enquanto estava na ABC News. A reacção surge após uma denúncia feita por cinco mulheres que partilharam as suas histórias com a CNN.

“Durante esse período, forcei relações com mulheres com quem trabalhei, incluindo algumas juniores”, assumiu num comunicado entregue à CNN esta quarta-feira. “Compreendo agora que o meu comportamento foi inapropriado e causou dor. Por essa razão, lamento profundamente e peço perdão. Dadas as circunstâncias, irei afastar-me da função que agora realizo diariamente, enquanto procuro a forma certa de lidar com esta situação”, afirmou Halperin, actualmente analisa na NBC News.

Halperin é considerado um dos mais relevantes jornalistas de política, sendo autor do bem-sucedido livro Game Change, adaptado para o grande ecrã em 2012 e protagonizado por Julianne Moore como Sarah Pallin, com Ed Harris e Woody Harrelson.

As acusações vão desde apalpar os seios das jornalistas contra a sua vontade, a beijos e propostas sexuais. Três das cinco mulheres que falaram com a CNN contam que Halperin pressionava a sua zona genital, erecta, contra os corpos das mulheres. Halperin nega esta última acusação, bem como ter apalpado os seios.

Nenhuma destas mulheres trabalhava directamente para Halperin, no entanto, a posição do jornalista na ABC News conferia-lhe poder de decisão ao nível da atribuição de tarefas a toda a redacção. E apesar de já nenhuma trabalhar no mesmo canal que ele, sublinham que o jornalista tem uma vasta influência no mundo da política e da imprensa e é, por isso, que falam em anonimato, justificam. Outras dizem-se “envergonhadas” e não querem ser publicamente associadas aos assédios.

Uma das testemunhas diz ter sido convidada para o escritório no início dos anos 2000, para beber um refrigerante e quando chegou foi beijada e apalpada à força, enquanto Mark Halperin pressionava a sua zona genital contra ela. Uma segunda mulher descreve uma experiência semelhante, quando tinha 25 anos.

Em comunicado oficial, o canal televisivo afirma que “o Mark deixou a ABC News há mais de uma década e não foram preenchidas nenhumas queixas durante esse tempo”. Halperin chegou à ABC News no final dos anos 80.

