Uma pequena quantidade de álcool pode ajudar a falar mais fluentemente uma língua estrangeira, diz um estudo publicado pela revista Journal of Psychopharmacology, há uma semana. Nesse, os autores observaram meia centena de alemães que estudavam numa universidade na Holanda, onde as aulas eram leccionadas em neerlandês.

Foi-lhes pedido para fazerem um teste oral de aptidão naquela língua. Para isso, metade dos alunos bebeu álcool antes de ter uma conversa de dois minutos em neerlandês; e a outra metade ingeriu uma bebida sem álcool. É importante referir que a quantidade de álcool ingerida variou consoante o peso e o tamanho de cada voluntário, mas que foi uma dose reduzida.

Os testes de conversação foram avaliados por dois falantes nativos de língua holandesa que desconheciam quais dos voluntários beberam (ou não) álcool. Estes concluíram que os alunos mais fluentes eram os que tinham ingerido álcool. A diferença, notaram, residia sobretudo na pronúncia, porque quanto à gramática e ao vocabulário, os dois grupos tiveram resultados semelhantes.

Os voluntários envolvidos no estudo também foram convidados a rever as suas conversas. As suas conclusões foram no sentido inverso, ou seja, os que consumiram água consideraram que as suas conversas tinham sido mais fluídas e espontâneas do que os que beberam álcool.

Note-se que os voluntárias sabiam antecipadamente se tinham ou não ingerido uma bebida alcoólica. Portanto, refere a Time, não é possível saber se a sua fala melhorou por causa dos efeitos biológicos do álcool ou dos efeitos psicológicos. É que existem estudos que mostram que pessoas que pensam que estão a beber podem experimentar níveis semelhantes de euforia àquelas que beberam realmente. Por isso, os autores sugerem que estudos futuros usem um placebo de álcool para descartar o "impacto relativo dos efeitos farmacológicos versus a expectativa". E mais: que novos estudos sejam feitos com outros idiomas.

Os autores dizem que é possível que uma dose pequena a moderada de álcool reduza a ansiedade e, portanto, aumente a proficiência na línguas estrangeiras. Mas alertam que a ingestão de uma grande quantidade de álcool pode ter o efeito contrário.

A Time recorda ainda que um estudo de 1972 mostrava que pequenas doses de álcool melhoraram a pronunciação de palavras tailandesas ditas por norte-americanos.

