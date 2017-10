Com o lançamento da Unit, uma marca de roupa low cost, o grupo El Corte Inglês quer competir directamente com outras marcas mais conhecidas e mais baratas, como é caso da Primark ou da KIabi.

No comunicado citado pelos jornais espanhóis, pode ler-se que esta marca é destinada a “famílias jovens com filhos, que queiram poupar no vestuário do dia-a-dia”. Assim, o preço médio das peças de roupa para criança rondará os dez euros, enquanto a roupa de adulto, terá um custo aproximado de 15 euros.

Segundo a imprensa espanhola, a Unit vai estar à venda nos hipermercados Hipercor, em Espanha. Mais tarde estender-se-á a outras superfícies do grupo. Fonte do El Corte Inglês disse ao Dinheiro Vivo que a marca não será vendida em Portugal, já que a Hipercor não opera no país.

