Enquanto recebia os aplausos por ser considerada um Style Icon no InStyle Awards, em Los Angeles, Cate Blanchett aproveitou para encorajar as mulheres a expressarem-se através da moda. A actriz incentivou as mulheres a quebrarem a norma.

“Para mim, os verdadeiros ícones do estilo são sempre aquelas mulheres que foram elas mesmas sem desculpas", disse durante o seu discurso, acrescentando que se tratam de mulheres que se "sentem livres para usar o que querem quando querem e como querem usar. Todos nós gostamos de parecer sexy, mas não significa que queremos f....”, declarou.

A actriz comparou ainda a forma como homens e mulheres são tratados. “Ninguém diz a Steve Bannon [o assessor político de Trump]: ‘Tu pareces um saco do lixo, queres que te deite fora?’” No entanto, as mulheres são avaliadas pelo que usam na passadeira vermelha e, se o público não gostar, serão criticadas sem qualquer pudor, disse.

A actriz Jessica Chastain foi uma das apoiantes do discurso de Blanchett e não resistiu a partilhar as suas palavras no Twitter.

