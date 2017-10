A reacção parece ser unânime entre aqueles que folheiam as páginas de Os Inimigos Públicos de Portugal, da tanga à geringonça, o livro que reúne 14 anos do suplemento satírico Inimigo Público. Em quase década e meia, os protagonistas da vida política nacional repetem-se demasiado. "Este livro é um bocadinho trágico", define David Dinis, director do PÚBLICO, o jornal que publica o suplemento desde Setembro de 2003. "Os personagens são exactamente os mesmos, é uma coisa absolutamente inacreditável", acrescentou durante a apresentação do livro esta terça-feira na Livraria Buchholz, em Lisboa. O espírito de tragédia é assumido também por Luís Pedro Nunes, director do Inimigo Público desde o início, que reconhece neste livro uma leitura "cómica de uma situação trágica".