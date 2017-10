Foram seguramente e antes que o Verão acabasse... Reparem os leitores no seguinte: após um massacre televisivo, quase diário, que durou cerca de três meses (Junho, Julho e Agosto), eis que se fez um silêncio ensurdecedor sobre a questão dos incêndios! Estes desapareceram das pantalhas quase por milagre, assim como das páginas dos jornais e das ondas hertzianas radiofónicas. Porque será?

A última notícia sobre incêndios data dos primeiríssimos dias de Setembro (salvo erro) e o magno (?!) tema dos fogos florestais só voltou aos ecrãs em meados do mesmo mês e fugazmente, por causa da pouca-vergonha do SIRESP, que, ou nos enganamos muito, continuará na senda da referida falta da dita (vergonha).

E, sendo assim, o assunto só voltará a ser abordado novamente lá para Maio de 2018, quando alguém do Governo que estiver em funções, qualquer que ele seja (como são tão previsíveis, Deus meu!), voltar a anunciar com pompa e circunstância que os meios e dispositivo estão prontos e em “ordem de batalha” a partir do dia “xpto” — como se estas coisas tivessem dias marcados — e para o qual se despejou mais uma palete de milhões de euros!

Reparem os leitores, porém, no seguinte, pois fomos investigar. Durante o mês de Setembro houve temperaturas altas em todos os distritos do continente (em muitos casos acima de 30º) e o vento, apesar de ter baixado, ainda soprou umas quantas vezes. Mas, pasme-se, não houve notícias de um único incêndio!

Vejamos um exemplo numa zona crítica, a Sertã: durante o período considerado (1/9 a 4/10) houve seis dias com temperaturas iguais ou superiores a 30ºC e dez dias com temperaturas de 28 e 29º. Em todo o período, as temperaturas médias máximas estiveram 5 a 8ºC acima dos valores normais para a época e as mínimas entre 2 e 4ºC.

Entrou-se em Outubro, já vamos no dia quatro, as temperaturas subiram, está tudo ressequido e — haja um raio que me fulmine, pois não entendo — não há maneira de haver incêndios! O clima “continua a mudar” e nada! Continua tudo por limpar, há eucaliptos de pé, a prevenção é o que se sabe e o incendiozito não deflagra. Será que estão em greve? Foram de férias, é o que vos digo!

Ou será, lembrei-me agora, que as mãozinhas que ateiam os incêndios, já gordas e fartas do que ganharam, se retiraram para um bom e merecido descanso? Que a maioria da população ande tola, desinformada e desinteressada, a gente não desculpa mas entende; que os órgãos do Estado não queiram acabar com as “máfias”, sejam elas quais forem, só podemos concluir que são ineptos ou coniventes. Que todos andem em estado de negação torna o problema insolúvel. É nisto que estamos. Até Maio do ano que vem, tá?

Este texto era o que tínhamos acabado de escrever no dia 04/10/17, para ser difundido no dia seguinte. Podem acreditar que é verdade. Precisamente no dia 5 de Outubro deflagraram mais incêndios. Com fragor. Grande parte de noite, por geração espontânea, já se vê. Tudo estava ainda mais ressequido, o dispositivo muito diminuído, o pessoal algo desmobilizado. Será que quiseram aproveitar mais uma janela de oportunidade e saldos de fim de época? Novamente o mesmo filme: horas de imagens nas pantalhas e falta de enquadramento total; povoações cercadas; desespero, danos incalculáveis!

Desta vez durou dez dias... Vai-se à morgue e contam-se 45 cadáveres; no hospital penam 70 (16 graves); alguns desaparecidos. A contagem não está fechada. Só num dia a Sr.ª Ministra, que agora se foi, contabilizou 380 incêndios! Duzentos mil hectares ardidos (de floresta, mato e culturas agrícolas), muitas centenas de casas e empresas destruídas (se calhar vai passar das mil), e alfaias, e animais, e... A contagem não está fechada.

O impacto económico e financeiro desta desgraça só se vai notar para o ano... Um secretário de Estado afirma: é fogo posto, mas não tenho provas! Não tem provas? Por acaso há falta de meios policiais, de informação, de investigação?

Porque não põem a Polícia Judiciária a investigar isto a sério em vez de andarem apenas à procura de raios (que os partam) e a caçar uns putativos doentes mentais que os juízes logo de seguida soltam? Os meios da Justiça estão a desaparecer ou têm estatuto de menoridade como a Instituição Militar, por exemplo? Os juízes estão em greve? Ora vá-se coçar!

Dos responsáveis políticos (abro desta vez uma excepção para o PR) nem vou falar. Não dizem coisa que jeito tenha! Somando os mortos e os feridos ocorridos nestes poucos dias, mais os de Pedrógão Grande, dá 109 mortos e 320 feridos. Mas não são números finais.

Vou colocar-vos uma questão: sabem quanto tempo teria que passar em média, durante as operações de contra guerrilha que desenvolvemos durante 14 anos em Angola, Moçambique e Guiné, entre 1961 e 1974, para que tivéssemos este volume de baixas? Pois entre dois e três meses! Ou seja, nós estamos perante um problema de Segurança Nacional e estes eventos devem ser considerados terrorismo.

Até agora tenho escrito que, além de muito descuido, indisciplina, vinganças, doentes e tarados, tudo o que gira à volta dos incêndios — que até já se denomina por “indústria do fogo” — mexe com muitos milhões e interesses que se foram instalando. E onde há muito negócio existe fatalmente crime. Isto tudo tem que ser investigado. Mas, até agora (e isto dura há décadas...), só se fala em prevenção e combate. Fala-se, mas os resultados têm sido desastrosos…

Ora, podem fazer a prevenção que quiserem e apurar ao máximo o combate aos incêndios que enquanto não cortarem as mãos que atiçam os fogos, os incêndios não vão desaparecer. O estado actual da arte ultrapassou seguramente as duas “fases” anteriores. Quanto mais não seja por uma razão simples: quem faz negócio não é estúpido ao ponto de querer acabar com o mesmo. Ora, ao ritmo de destruição a que se chegou, não vai haver nada para arder em breve. Aí deixaria de haver negócio…

É muito possível, pois, que estejamos perante actos de terrorismo selectivo e pensado. O modo como tudo acontece indicia claramente que as coisas se passam seguindo um planeamento pensado por um verdadeiro estado-maior...

Tem que se passar a olhar para isto com olhos de ver e, agora, em vez de irem dar dinheiro a ganhar às empresas especializadas em combate aéreo florestal, devem é ir colocar todos os heli-canhões ainda existentes no inventário (enquanto não se arranjam drones equipados para o efeito), dotá-los com instrumentos de visão nocturna e abater in situ quem for apanhado a atear fogos!

É ainda necessário “surrar” os apanhados com a “boca na botija” para eles “cantarem” as razões porque fazem estas filantrópicas acções. E, já agora, “defenestrar” qualquer juiz que solte energúmenos deste jaez, alguns deles relapsos e contumazes, mesmo que se escudem na latitude que a lei supostamente lhes confere... Isto está fora de controlo e em queda livre...

De facto o problema não está, nem estava, na demissão da ministra. O problema está na nomeação da ministra... O que nos leva a tudo o que está a montante disso. O que fatalmente nos levaria a interrogar a organização do Estado e o sistema político em vigor. Mas essa já é outra discussão. Façam o favor de ter cuidado por onde andam.

