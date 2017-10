Diz este acórdão:

“Este caso está longe de ter a gravidade com que, geralmente, se apresentam os casos de maus tratos no quadro da violência doméstica. Por outro lado, a conduta do arguido ocorreu num contexto de adultério praticado pela assistente. Ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem.”

E diz o relatório médico-legal sobre a mulher em causa:

“(…) - na cara: ferida corto-contusa com 2 cm, suturada com 5 pontos de seda na região frontal;

- no pescoço: lesão abrasiva na região ântero-lateral direita numa area de 3x4 cm;

- no tórax: equimose de 5x4 cm na mama esquerda, escoriação de 7 cm na mama direita; equimose de 4x4 cm na omoplata esquerda;

- no abdómen: equimose de 10x4 cm na região do flanco esquerdo;

- no braço direito: 15 escoriações lineares na região posterior do braço, a maior das quais com 8 cm de comprimento, 9 equimoses na região anterior do braço e antebraço, a maior das quais com 6x3 cm e equimose na região posterior do polegar de 6x1 cm;

- no braço esquerdo: equimose de 12x11 cm na região posterior do 1/3 médio do braço; equimose de 9x4 cm na região posterior do antebraço; 3 equimoses na região anterior do antebraço, a maior das quais com 6x4 cm;

- na perna direita: equimose de 7x3 cm na nádega;

-na perna esquerda: equimose de 4x2 na região posterior do joelho, equimose de 4x2 na região posterior da perna”.

Diz o acórdão:

“Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. (…) Foi a deslealdade e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguido … cair em profunda depressão e foi nesse estado depressivo e toldado pela revolta que praticou o acto de agressão (…).”

E diz a Conferência Episcopal Portuguesa, ao Observador:

“Não é de apelar à Bíblia para fundamentar essas decisões, para mais neste caso em que há uso incorreto, ou incompleto. (…) No episódio do encontro de Jesus com a mulher adúltera, ele pede àquelas que não têm pecados para atirarem a primeira pedra e eles acabam por se afastar. (…) Não se pode atenuar ou justificar qualquer tipo de violência, no caso a violência doméstica, mesmo em caso de adultério.”

Nos últimos dias já muito se escreveu e bem, em confronto com este tipo de fundamentação de uma decisão judicial, que assusta pelo primarismo e pela reverência que quer prestar a um mundo que já não existe e que o próprio direito e a justiça procuram evitar todos os dias que regresse. Assim, três comentários adicionais apenas.

Em primeiro lugar, note-se bem que a decisão é colectiva, de um desembargador e de uma desembargadora - porque será que algumas vozes críticas só têm falado no homem, relator do acórdão?

O preconceito moralista transformado em parte do critério de medida da pena não é um exclusivo masculino, o que é bem pior provavelmente do que se o fosse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois, a decisão judicial, se invoca efectivamente a Bíblia e o Código Penal de 1886 (que esteve em vigor até 1982, já agora) para procurar convencer que há uma certa sensibilidade social histórica em torno de uma dada convicção – que creio que hoje só existirá na cabeça destes senhores –, também é supostamente “moderna”: suporta a decisão da primeira instância falando da Organização Mundial de Saúde e da depressão como doença grave que afecta muitos portugueses e, desde logo, assegurando que um dos arguidos estava “toldado pela revolta” no seu discernimento, dizem os juízes. Mas não se invoca uma avaliação médica do arguido, que se recusou a ser tratado.

Deveria o poder judicial saber então, se pelos vistos sabe diagnosticar uma depressão, que o lugar destes depressivos perigosos, toldados ou não pela revolta, é internados em estabelecimentos adequados e com tratamento, não à solta com mocas de pregos, anunciando em gritos que vão “matar a maior puta de Felgueiras” e armas de fogo ilegais em casa.

E, finalmente, deve dizer-se também claramente que não é enviando para a prisão por um longo período de tempo que se recompõe a vida da vítima (e dos arguidos), aparentemente já refeita no momento da decisão do recurso. Neste ponto, o acórdão em causa, se alguém o ler com a tranquilidade possível, tem razão. Não pode é fundamentá-lo com a Bíblia ou o recurso à lapidação. Porque isso simplesmente significa que estes juízes, que provavelmente aprenderam com ardor nos livros a discutir juridicamente a amplitude devida do recurso ou o grau de ilicitude presente, pouco sabem sobre as pessoas cuja liberdade passa pelas suas mãos. Nisto, o que importa, demonstram afinal a sua falta de mundividência e o seu alto critério de vulgata moral e de supostos lugares-comuns. E era mesmo preciso que fossem melhores do que isso.

