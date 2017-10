A partir de 1 de Janeiro de 2018, todos os profissionais do Sistema Nacional de Saúde (SNS), independentemente do tipo de contrato de trabalho, passam a estar obrigados a usar um sistema de registo biométrico, seja qual for o serviço ou estabelecimento. O registo da assiduidade passa a ser feito de forma electrónica em todo o SNS.

"Todos os serviços e estabelecimentos de saúde devem desenvolver as diligências necessárias para que, no dia 1 de Janeiro de 2018, estejam aptos a transmitir a informação registada no sistema biométrico", determina o despacho publicado nesta quarta-feira no Diário da República, e assinado pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado.

Além de registar a assiduidade dos trabalhadores por meios biométricos – algo que já sucede na função pública actualmente, nomeadamente em unidades do próprio SNS, como hospitais – "podem ser registados dados sobre competências técnicas relevantes para a gestão estratégica dos recursos humanos", lê-se no despacho governamental.

Cruzando as escalas com os registos de presença e "de todo o trabalho desenvolvido, incluindo (...) trabalho extraordinário ousuplementar" e também com os dados das competências técnicas relevantes, o ministério acredita que ficará com uma "verdadeira aplicação de gestão de Recursos Humanos da Saúde", salienta o despacho.

