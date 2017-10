O Conselho Superior de Magistratura (CSM) informou, através de um comunicado divulgado nesta quarta-feira, que abriu um inquérito ao juiz Neto de Moura, autor do polémico acórdão do Tribunal da Relação do Porto. O magistrado censurou uma mulher vítima de violência doméstica.

PUB

"Relativamente às questões suscitadas pelo acórdão do Tribunal da Relação do Porto proferido num caso de violência doméstica, a que se refere a Nota do CSM à comunicação social, de 23 de Outubro de 2017, informa-se que, para permitir deliberação sobre o assunto em próximo Conselho Plenário, foi determinada a instauração de inquérito, por despacho hoje proferido pelo vice-presidente do Conselho", lê-se no breve comunicado.

PUB

PUB