Já nem “enfant” nem “terrible”. Pedro Santana Lopes assumiu-se, na entrevista desta quarta-feira à noite, na TVI, como um candidato à liderança do PSD – e depois das legislativas – experiente, “sereno” e com capacidade de “sonhar”. Prometeu uma “colaboração exemplar” com o Presidente da República, mas já condenou a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2018 – “é um erro” – e deixou avisos a António Costa. Elogios ao Governo sim, mas “divergir e propor alternativas, isso que se preparem...”

O ex-primeiro-ministro disse rejeitar “a guerrilha pela guerrilha” e o “insulto”, se vier a ganhar a corrida para a liderança do PSD. “Serei um líder da oposição que pode elogiar medidas do Governo. Divergir e propor alternativas isso que se preparem... Este orçamento acho um erro para o país”, disse, não querendo defender o voto contra no Parlamento por considerar que os órgãos do partido estão em funções. Justificou a crítica com o facto de a proposta de OE “castigar os trabalhadores a recibos verdes” e de “aumentar para um terço” a derrama estadual para tributar os lucros das empresas, quando em países como Inglaterra e Irlanda esses valores andam em 19% e 16%. “Temos de ser competitivos. Por causa dos acordos da frente de esquerda, o país é prejudicado”, afirmou.

Depois de, na apresentação da candidatura, no domingo, Santana Lopes ter lançado críticas a Rui Rio e a apoiantes deste, nesta quarta-feira o tom abrandou. O antigo provedor da Santa Casa preferiu salientar o que os une (a ideologia, o projecto europeu), mas revelou uma divergência no campo financeiro, quando afirmou que o seu objectivo “não é o défice zero” - como já defendeu Rio - mas a “consolidação orçamental”.

Assumindo que considera estar “em melhor posição do que Rui Rio” para ser líder do PSD, Santana Lopes disse ter “os melhores projectos”. “Tenho capacidade de sonhar”, disse, lembrando um dos seus projectos de apoio a unidades da Santa Casa no país e a “experiência do poder local, da área da cultura, do poder central e como deputado europeu”. Questionado sobre se esta candidatura é um “ajuste de contas” com o seu passado de primeiro-ministro, Santana Lopes admitiu que “todos temos direito a aprender com as lições da vida” e quis deitar por terra alguns dos rótulos que lhe colam: “Nem ‘enfant’ nem ‘terrible’. Calmo, sereno. Disposto a trabalhar.”

Admitindo que a legislatura pode “não chegar ao fim”, Santana Lopes condena a “frente de esquerda” e até diz que a solução pode ter tido a vantagem de os portugueses a experimentarem. O objectivo – se vier a ganhar a corrida interna – é “formar uma maioria coerente” e que seja o PSD a “liderar o centro de direita”, apesar de reconhecer que “talvez” o caminho seguido pela liderança de Passos Coelho nos últimos dois anos tenha contribuído para que o partido tenha ficado moribundo.

Sobre o Presidente da República – “o campeão dos afectos” – Santana Lopes reiterou a ideia de que o chefe de Estado “nunca deve ser oposição aos governos” e sim “ajudar o Governo em funções, qualquer que ele seja, e ser a voz da consciência”. Santana, se vier a ser o líder da oposição, já determina como será a relação com Marcelo Rebelo de Sousa: “Comigo será uma colaboração exemplar”. Depois, nesse caminho, a oposição terá de ir pelos seus próprios pés. É possível vencer as legislativas a António Costa? Santana responde com o tempo: “A política muda tanto, muda num dia.”

Apesar de Santana reconhecer que é possível que venham a ser organizados debates internos, esse momento não ainda será nas jornadas parlamentares do PSD, da próxima segunda-feira. Os dois candidatos vão participar numa reunião com os deputados mas em separado, com uma hora de diferença.

Este fim-de-semana, tanto Santana como Rio vão ao encontro das bases e escolheram o Norte para se lançarem na volta ao país. Pedro Santana Lopes estará no concelho de Valongo, distrito do Porto, para o seu primeiro encontro com militantes, na tarde de sábado. Já Rui Rio tem prevista uma acção com as bases na noite de sábado, em Vila Real, no nordeste transmontano, que já foi um bastião social-democrata. No dia seguinte, o ex-presidente da Câmara do Porto vai encontrar-se com militantes da região da Guarda. Nesta quinta-feira à noite, Santana Lopes junta-se à estrutura de campanha no distrito de Porto num jantar marcado para a Estalagem da Via Norte, em Matosinhos. com Margarida Gomes

