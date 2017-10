Com os debates em "banho-maria", os dois candidatos à liderança do PSD tomam o pulso à máquina das campanhas que os vai levar a percorrer o país. Pedro Santana Lopes e Rui Rio dedicam esta primeira semana a encontros com as estruturas de campanha, deixando o fim-de-semana para contacto com os militantes e as bases do partido.

Apesar de Rui Rio ter rejeitado participar em debates promovidos pelas distritais do partido, os convites para frente-a-frentes sucedem-se. Ao que o PÚBLICO apurou, a estrutura dos TSD (Trabalhadores Sociais-Democratas) contactou informalmente as duas candidaturas no sentido de organizar um debate com os dois candidatos, mas o ex-presidente da Câmara do Porto não se mostrou disponível para participar.

Por seu lado, a estrutura das Mulheres Sociais-Democratas endereçou nesta terça-feira convites às candidaturas de Santana e Rio para um frente-a-frente na tarde do dia 18 de Novembro. Para essa noite, está agendado um jantar de homenagem a Pedro Passos Coelho pelo apoio que deu às Mulheres Sociais-Democratas. “O debate será uma oportunidade para os dois candidatos darem a conhecer as suas propostas”, disse Lina Lopes das MSD.

Coimbra foi a cidade escolhida por Rui Rio para o seu primeiro encontro com a estrutura nacional de campanha, que juntou dirigentes e militantes de norte a sul do país. “Foi um encontro muito participado, no qual se discutiu a estratégia e os pontos fortes da candidatura. O balanço foi por todos considerado ‘muito positivo’”, lê-se no site da candidatura de Rui Rio.

Já Santana Lopes esteve em Pinhel, num jantar que “fez regressar muitos militantes que estavam afastados do partido”. Segundo o presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura, no jantar, que serviu para o candidato fazer uma primeira abordagem ao distrito, havia pessoas de vários concelhos da Guarda, “Este primeiro contacto correu muito bem. Vi muitos militantes que há muito tempo já não eram vistos no partido e que se deslocaram a Pinhel para ouvir o dr. Santana Lopes”, disse o autarca e mandatário do distrito da Guarda.

Salvaguardando que este não foi um jantar alargado a todos os militantes do distrito da Guarda, Rui Ventura disse que Santana Lopes deverá regressar dentro de um mês ao distrito para estar com os militantes, uma vez que o jantar de segunda-feira serviu sobretudo para indicar mandatários concelhios e directores de campanha concelhios.

Satisfeito pelo facto de o candidato à liderança do PSD ter escolhido os seus domínios nesta primeira fase da campanha, Rui Ventura declarou que “nunca foi santanista”, mas que neste momento é em Santana Lopes que se “revê para liderar o partido e também o país”.

O presidente da Câmara de Pinhel acredita num “bom resultado” para o antigo primeiro-ministro e diz que “há uma diferença muito grande entre os dois candidatos”: “O dr. Pedro Santana Lopes não anda à procura de estruturas que o apoiem, anda à procura de militantes que o apoiem”.

Com a campanha ainda a meio-gás, os apoios vão também chegando um pouco a conta-gotas. O antigo ministro da Indústria, Mira Amaral, tornou público nesta terça-feira o seu apoio a Rui Rio, elogiando-lhe a “coragem política” como presidente da Câmara do Porto. “Apreciei muito os seus três mandatos na Câmara do Porto em que mostrou grande coragem política, uma grande savoir faire na gestão da coisa pública e uma grande competência e rigor”, declarou Mira Amaral, considerando que o antigo autarca do PSD tem “qualidades muito importantes para alguém que quer ser primeiro-ministro”.

Afastado da vida partidária há muito tempo, o antigo governante destacou ainda o perfil de Rui Rio, afirmando que se “coaduna com as exigências que se colocam a um primeiro-ministro de Portugal”.

Mais distante dos holofotes de antigos ministros, Santana anda no terreno a tratar das estruturas e foi nessa âmbito que nesta terça-feira jantou em Castelo Branco. Dos Açores vieram notícias para Santana. António Miguel Soares, que preside à Câmara de S. Miguel, é o mandatário regional da candidatura nos Açores, e Joaquim Machado, presidente dos TSD dos Açores, é o mandatário da ilha de S. Miguel.

