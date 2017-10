Os deputados do grupo de trabalho de acompanhamento da temática da floresta portuguesa e dos incêndios, que funciona junto da Comissão de Agricultura e Mar, prometem ter um papel mais activo nesta segunda metade da sessão legislativa, depois das duas tragédias dos incêndios deste Verão.

Decidiram esta quarta-feira que querem acompanhar a concretização das recomendações do relatório da comissão técnica independente aos incêndios de Pedrógão Grande, que o Conselho de Ministros seguiu quase à risca no passado sábado, para decidir novas medidas e políticas para a prevenção e combate aos fogos e para a gestão da floresta. Mas chegar a esta conclusão não foi fácil. Os deputados discutiram durante uma hora qual o papel que deve ter o grupo de trabalho já depois de quase outra hora a discutir o alargamento do nome para que possa incluir o termo floresta.

Foi o deputado socialista Santinho Pacheco quem trocou por miúdos qual deve ser a nova competência do grupo de trabalho. “O país está doente e o Parlamento entendeu levá-lo a especialistas, que passaram a receita, e agora é preciso aviar a receita. Compete-nos acompanhar o aviar da receita: saber se aquilo que aponta o relatório é ou não cumprido.” Para isso, seria importante que os deputados tivessem como interlocutores privilegiados no Governo o novo secretário de Estado da Protecção Civil, o das Florestas (que os deputados, três meses depois da posse, ainda não ouviram) e Tiago Oliveira, o presidente na nova Estrutura de Missão para os Fogos Rurais.

O grupo de trabalho vai reunir-se quinzenalmente, quer ir aos territórios ardidos ver e ouvir as populações (além das entidades institucionais) – como o Presidente da República recomendou há dias -, saber o que está a ser implementado e, no final, perceber se realmente houve reconstrução, se o modelo de prevenção e combate é eficaz e se aumentou a resiliência do território e das infra-estruturas aos fogos.

