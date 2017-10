Nenhum dos relatórios sobre o que aconteceu em Pedrógão Grande esclarece se houve uma decisão de não antecipar, em Junho, a Fase Charlie. E também não se sabe se houve ou não uma decisão de a prolongar, tendo em conta os alertas meteorológicos para a continuação do tempo quente e seco em Outubro. Numa pergunta endereçada ao primeiro-ministro, deputados do PSD questionam se houve ou não uma decisão do Governo e quem a tomou.

“Importa saber e perceber se foi mesmo apenas o sistema que falhou, ou se os seus operacionais e decisores políticos simplesmente ignoraram as informações e alertas que o sistema enviou”, questionam deputados, encabeçados pelo deputado Duarte Marques.

Em causa estarão não só os alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o tempo quente com ventos fortes associados, 72 horas antes da tragédia de 15 de Outubro, tal como noticiado pelo Expresso, como também a eventual existência de alertas internos da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) que não foram acedidos pelo Governo.

“Em algum momento a Autoridade Nacional de Proteção Civil propôs ao Governo o prolongamento da Fase Charlie?”, questionam os deputados, sugerindo que este alerta da ANPC foi dado antes desta segunda tragédia.

Além disso, os deputados querem saber a razão que levou o Governo a não acautelar o fim dos contratos de locação de meios aéreos. Em causa está a notícia do PÚBLICO que dava conta de que o Governo não prolongou no início do mês de Outubro os contratos de locação de 29 meios privados de combate a incêndios, deixando estas 29 aeronaves de estar disponíveis desde o dia 5. “Em algum momento a ANPC propôs ao Governo ou pediu autorização à tutela para prolongar os contratos de aluguer dos diferentes meios aéreos de combate? Se sim, todos esses pedidos foram aceites?”, perguntam os deputados.

Além da questão dos meios aéreos, os deputados questionam ainda o porquê de, “perante as condições meteorológicas conhecidas, e apesar dos pedidos dos diferentes CODIS e dos próprios autarcas, tenham sido reduzidas os Grupos de Reforço Incêndios Florestais (GRIF) e Grupos de Reforço de Ataque Ampliado (GRUATA) e desactivados os postos de vigia após 30 de Setembro”.

As perguntas dos sociais-democratas, dirigidas a António Costa, foram feitas exactamente no dia a seguir à apresentação da moção de censura ao Governo do CDS.

