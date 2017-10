Um cenário inadmissível

Os incêndios que assolaram o nosso país, neste Verão e no início do Outono, jamais serão esquecidos, face ao número de vítimas humanas, aos prejuízos materiais bem como à onda de indignação que gerou. Como tal, houve necessidade de os responsáveis reflectir e agir, com celeridade, no âmbito das medidas preventivas e reforço dos meios e sua profissionalização para se evitar no futuro, na medida do possível, tais circunstâncias. Foi este propósito que levou no último sábado António Costa a anunciar, após a reunião do Conselho de Ministros extraordinário, o conjunto de medidas em consonância com a promessa de que “nada ficará como dantes” na intervenção aos incêndios, as quais desde há muito eram consensualizadas na opinião pública. Porém, apesar da separação entre o poder político e judicial no Estado de Direito democrático em que vivemos é necessário, na minha perspectiva, uma maior relevância da justiça penal e das estratégias implementadas pelo poder central e local no combate à desertificação.

Manuel Vargas, Aljustrel

"Consumidores arriscam-se a pagar mudança de imagem da EDP"

A EDP – Energias de Portugal S.A. vem por este meio esclarecer que o título da notícia publicada na edição do PÚBLICO do dia 24 de Outubro de 2017 “Consumidores arriscam-se a ter de pagar nova imagem da EDP” não retrata de forma fiel a questão em causa, sendo por isso indutor de erro junto dos leitores. Como se pode ler no corpo da notícia, são as empresas EDP Distribuição e EDP Serviço Universal, SA, empresas reguladas, que estão obrigadas a diferenciar a sua imagem das restantes entidades que atuam no Sistema Elétrico Nacional, de forma inequívoca, para os consumidores finais de eletricidade e não a EDP Energias de Portugal, S.A. – entidade habitualmente designada apenas por EDP.

Ao publicar o título apenas mencionando a “EDP”, cria-se no leitor a ideia errada de que o Grupo EDP irá mudar de imagem e pretende imputar os custos dessa alteração aos consumidores por via das tarifas, o que não é a realidade. O que está em causa é o reforçar, a título excecional, de uma obrigação legal e regulamentar anteriormente existente e em relação à qual o Grupo EDP tem manifestado toda a disponibilidade para colaborar com o Regulador.

Mais se esclarece que a EDP sempre cumpriu a legislação comunitária e nacional, designadamente nesta matéria tendo, em 2011, procedido à diferenciação de imagem das suas empresas, incluindo cada uma das empresas reguladas, através de um mood gráfico diferenciado, um logo próprio, estático e de comunicação própria, na sequência da apresentação de propostas aprovadas pela ERSE de acordo com as normas em vigor.

Direcção de comunicação da EDP

