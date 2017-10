O Partido Comunista Chinês revelou oficialmente nesta quarta-feira a sua nova liderança, dando a conhecer os sete membros do Comité Permanente do Politburo – um órgão muito restrito que reúne frequentemente e define as grandes políticas de Estado. Entre eles não existe qualquer sucessor provável de Xi Jinping, uma vez que todos eles têm mais de 60 anos, não figurando como possíveis sucessores do actual secretário-geral do Partido e Presidente chinês. Esta escolha deverá significar mais poder para Xi Jinping, que foi eleito secretário-geral até 2022.

Uma opção que reforça o poder de Xi Jinping, que já tinha visto o congresso consagrar o "pensamento" do actual secretário-geral na sua constituição, conferindo-lhe um estatuto idêntico ao de Mao Tsetung.

A revelação dos membros do Comité Permanente do Politburo surgiu no encerramento do 19.º Congresso do Partido Comunista Chinês, que decorreu em Pequim durante a última semana. A cerimónia foi transmitida na televisão chinesa. Li Zhanshu (67 anos), Han Zheng (63 anos), Zhao Leji (60 anos), Wang Yang (62 anos) e Wang Huning (62 anos) são os nomes que compõem o grupo, exclusivamente masculino, em que está também Xi Jinping.

A escolha destes seis membros está a ser encarada com alguma apreensão por especialistas políticos, uma vez que a ausência de sucessores prováveis e a elevação de Xi Jinping levanta preocupações ao nível da aproximação do sistema político a uma ditadura.

As mesmas preocupações estendem-se às restrições impostas pelo Partido Comunista Chinês. “Não consigo compreender como é que a segunda maior economia mundial, que se está a declarar o seu novo papel na liderança mundial, é praticamente tão opaca quanto o sistema político da Coreia do Norte”, nota Jude Blanchette, especialista em políticas chinesas, em declarações ao Guardian. Uma postura que considera “inaceitável” para um país que ambiciona desempenhar um papel “fundamental” no século XXI.

É que, apesar de a propaganda do PCC se apresentar como um exemplo de abertura e transparência, vários representantes da imprensa internacional ocidental foram excluídos do evento desta quarta-feira: sem qualquer explicação, a BBC, o Financial Times, a Economist, o New York Times e o Guardian não puderam cobrir o encerramento do Congresso.

