Mais de um ano depois da sua morte, o rei Bhumibol começa esta quarta-feira a ter o seu funeral de Estado, que se irá estender até domingo. As cerimónias estão a ser preparadas há meses e foram reservados cerca de 90 milhões de dólares (76 milhões de euros) para um acontecimento sem precedentes na história recente da Tailândia.

A cremação será realizada na quinta-feira numa pira e terá lugar num pátio público em frente ao Palácio Real de Banguecoque. São esperadas mais de 250 mil pessoas e as forças de segurança na capital tailandesa estão em alerta máximo. Foi decretado feriado nacional, com bancos, lojas e instituições públicas fechadas. Nos últimos dias, milhares de pessoas tentavam reservar lugar perto do local onde irá ocorrer a cremação.

Bhumibol, que morreu com 88 anos, estava no trono há sete décadas, durante as quais serviu como um factor de estabilidade num país que se viu abalado por sucessivos golpes militares.

